12:19
USD 87.45
EUR 102.84
RUB 1.06
Кыргызча

ЖК депутаты Ош онкологиялык ооруканасынын шартын жакшыртууга чакырды

Жогорку Кеңештин депутаты Ош онкологиялык ооруканасынын шартын жакшыртууга чакырды. Бул тууралуу бүгүнкү парламенттин жалпы жыйынында Нилуфар Алимжанова билдирди.

Эл өкүлүнүн айтымында, ал татаал дартка чалдыккан балдар дарыланып жаткан ооруканага барды.

«Оорукананын абалы абдан начар. Орун жоктугунан бир палатада беш бала жатат. Ал эми алардын ата-энесин эсептеп көрсөк, бир палатада он адам бар, ал эми стандарт боюнча бир палатада экиден адам болушу керек. Бул туура эмес», — деди Нилуфар Алимжанова.

Ал кошумчалагандай, ооруканада бейтаптар үчүн дары-дармектер жетишсиз.

«Мен муну өз көзүм менен көрдүм, «Кыргызфармация» ишканасы дары-дармек менен камсыз кылбайт, бул маселени карап чыгууну суранам», — деди депутат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/342931/
Кароо: 79
Басууга
Теги
Дастан Бекешев «Тынчтык жөнүндө» мыйзам иштебей жатканына нааразы болду
ЖК депутаты жаштар иштери боюнча өзүнчө агенттик түзүүнү сунуштады
ЖК комитети Жалал-Абад шаарын Манас деп өзгөртүүнү үч окууда колдоду
Жогорку Кеңештин төрагасы Армения парламентинин төрагасы менен жолукту
Жогорку Кеңеш Канат Сагынбаевди эмгек министри кылып бекитти
Эл өкүлү Эр-Төштүк эпосу тууралуу мультфильм тартууга каражат бөлүүнү сунуштады
ЖК комитети эмгек министри кызматына Канат Сагынбаевдин талапкерлигин жактырды
Жогорку Кеңештин сессиясынын ачылышы болду
Жогорку Кеңештин кезектеги сессиясы 1-сентябрда башталат
Жогорку Кеңештин күзгү сессиясы 3-сентябрда башталат
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7&nbsp;дубанынын тилчилери бийликке кайрылды Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7 дубанынын тилчилери бийликке кайрылды
Айыл Банктын &laquo;Мекендеш&raquo; ипотекалык кызматы менен эмгек мигранттары үйлүү болууда Айыл Банктын «Мекендеш» ипотекалык кызматы менен эмгек мигранттары үйлүү болууда
Мыйзамсыз аңчылыкты токтоткула! Президент тор салган браконьерлерге кайрылды Мыйзамсыз аңчылыкты токтоткула! Президент тор салган браконьерлерге кайрылды
Быйыл 91&nbsp;миң 188 наристеге &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; жөлөк пулу берилди Быйыл 91 миң 188 наристеге «Балага сүйүнчү» жөлөк пулу берилди
10-сентябрь, шаршемби
12:13
Пайдалуу кеңеш: Күзүндө иммунитетти бекемдөөнүн жөнөкөй жолдору Пайдалуу кеңеш: Күзүндө иммунитетти бекемдөөнүн жөнөкөй...
12:11
Бүгүндөн тарта Бишкектин бир бөлүгүндө үч күн газ болбойт
11:43
ЖК депутаты Ош онкологиялык ооруканасынын шартын жакшыртууга чакырды
11:24
Кыргызстанда жакырчылыкта жашаган жарандардын саны сегиз эсеге кыскарды
11:13
Дастан Бекешев «Тынчтык жөнүндө» мыйзам иштебей жатканына нааразы болду