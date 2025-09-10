12:19
Дастан Бекешев «Тынчтык жөнүндө» мыйзам иштебей жатканына нааразы болду

Жогорку Кеңештин депутаты Бишкекте «Тынчтык жөнүндө» мыйзамы иштебей жатканына нааразы болду. Бул тууралуу бүгүнкү парламенттин жалпы жыйынында Дастан Бекешев билдирди.

Анын айтымында, курулуш компаниялары менен кафелер мындан бир жыл мурун кабыл алынган «Тынчтык жөнүндө» мыйзамын тоготпой келет.

«Мисалы, Улан кичирайонунда «Бай-Таш» курулуш компаниясы мыйзам бузуу менен ишин улантып, шаар тургундарынын тынч эс алышына жол бербей жатат. Ал жерде кандай «крышасы» бар экенин билбейм: темир, пластмасса, бирок алар мыйзамды сакташпайт. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын подрядчиктери да ушундай кылышат. Алар трассанын үстүндө иштеп, шаар тургундары түнү менен уктабай жатса жемиштүү иштей албайт. Тартипти калыбына келтирүү бардык кафелерди жана курулуш уюмдарын «Тынчтык жөнүндө» мыйзамы аткарууга мажбурлоо керек», — деп чакырды депутат.

Эскерте кетсек, мыйзамга ылайык, саат 22:00дөн кийин кафелерде катуу музыка колдонууга жана курулуш техникасын иштетүүгө тыюу салынган.
