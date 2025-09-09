15:55
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.07
Кыргызча

Кыргызстанда 41 туристтик жай ачылып, дагы 22си ишке киргизүүгө даярдалууда

Кыргызстандын аймактарында өлкөнүн Эгемендүүлүк күнүнө карата «Өлкөнүн 40 аймагында 40 туристтик жай» улуттук долбоорун ишке ашыруу уланууда. Бул тууралуу КР Экономика жана соода министрлиги билдирди.

Экономика министрлиги
Фото Экономика министрлиги. Республиканын 40 районунда 40 туристтик жай

2025-жылы долбоор 63 туристтик объектти, анын ичинде туристтик маалымат борборлорун, музейлерди жана эс алуу аймактарын камтыйт.

Экономика министрлигинин маалыматы боюнча учурда 41 объект ишке киргизилип, дагы 22 объекти ачууга даярдык баскычында турат.

«Долбоорду ишке ашыруу өлкө боюнча туризмди туруктуу өнүктүрүүгө, жаңы жумуш орундарын түзүүгө, кичи жана орто бизнести колдоого, маданий жана жаратылыш мурастарын сактоого, ошондой эле туризм тармагына инвестиция тартууга багытталган», — деп белгилешти ведомстводон.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/342824/
Кароо: 73
Басууга
Теги
Кыргызстанда туризм: ИДПдагы үлүшү 4,3 пайызга жетти
Ош шаарында туристтер үчүн «Босого» маалымат борбору ачылды
Өзбекстан менен Кыргызстандын региондору туризм боюнча кызматташууну өнүктүрөт
Караколдо кышкы туристтик сезон ачылды
Бишкекте алгачкы жолу Италия киносунун күндөрү өтөт
Италиядагы көргөзмөдө Кыргызстандын боз үй түрүндө жасалган павильону ачылды
Япониялык сүрөтчү туризмди өнүктүрүү фондунун башчысынын кеңешчиси болду
Британ премьер-министринин атасы туристтерди Кыргызстанда эс алууга үгүттөөдө
Өкмөт башчы: Туристтик тармактын жетекчилеринин үнү угулбайт
Кыргызстанда туризмдин ички дүң өндүрүмдөгү үлүшү 5 пайызды түздү
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7&nbsp;дубанынын тилчилери бийликке кайрылды Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7 дубанынын тилчилери бийликке кайрылды
Бишкектеги бала бакчалар жаңы иштөө күн тартибине өттү Бишкектеги бала бакчалар жаңы иштөө күн тартибине өттү
Кара-Сууда 12&nbsp;гектар жер аянты менен күнөскана мамлекеттин менчигине кайтарылды Кара-Сууда 12 гектар жер аянты менен күнөскана мамлекеттин менчигине кайтарылды
Бишкекте түрк киносунун күндөрү башталды Бишкекте түрк киносунун күндөрү башталды
9-сентябрь, шейшемби
15:24
Кыргызстанда 41 туристтик жай ачылып, дагы 22си ишке киргизүүгө даярдалууда Кыргызстанда 41 туристтик жай ачылып, дагы 22си ишке ки...
15:12
Кара-Суу районунда 2,5 гектар айыл чарба жери турак жайга айландырылды
13:37
Чүй облусунда бир катар мал уурулукка шектүүлөр кармалды
13:25
ЖК комитети Жалал-Абад шаарын Манас деп өзгөртүүнү үч окууда колдоду
13:14
Былтыр Кыргызстанда камсыздандыруу компаниялары 1,7 млн сомго келишим түзгөн