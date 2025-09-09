09:38
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.07
Кыргызча

Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан электр энергиясы боюнча келишимге кол койду

Чолпон-Ата шаарында энергетика тармагындагы кызматташуу боюнча кезектеги жыйын өттү. Бул тууралуу Энергетика министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Ага ылайык, Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын ортосунда 2026-жылдын жаз айына чейин электр энергиясын берүү боюнча протоколго кол коюлган.

Документтин негизги максаты — Токтогул суу сактагычындагы сууну үнөмдөө жана сарамжалдуу пайдалануу үчүн күз-кыш мезгилинде Кыргызстанга Казакстан менен Өзбекстандан электр энергиясын жеткирүү боюнча тараптардын милдеттерин аныктоо. Мындан тышкары, Казакстандын энергетика системасы аркылуу Орусиядан Кыргызстанга электр энергиясын транзиттөө жана Өзбекстандын энергетика системасы аркылуу Түркмөнстандан Кыргыз Республикасына электр энергиясын транзиттөө шарттары макулдашылды.

Кошумчалай кетсек, жолугушууда Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда электр энергиясын жеткирүү боюнча эки тараптуу протоколго кол коюлду.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/342708/
Кароо: 130
Басууга
Теги
Кыргызстанда 1-майдан тарта электр энергиясына баалар көтөрүлөт
Түркмөнстан Кыргызстанга 2026-жылга чейин электр энергиясын берет
Тажикстан менен Кыргызстан энергетика тутумдарын бириктирди
Майдан баштап калк электр энергиясына 26 тыйындан кымбат төлөйт
Кыргызстанда 2025-жылдын 1-майынан тарта электр энергиясына тарифтер көтөрүлөт
Жарыктарды өчүрүү. Энергетика министри кыргыз элинен кечирим сурады
Кыргызстанда электр энергиясын өндүрүү эки жылда 10 пайызга көтөрүлөт
77,3 миң үй-бүлө электр энергиясын жеңилдетилген тариф менен төлөйт
Электр энергиясы кымбаттагандан кийин бюджетке 3,5 миллиард сом түшөт
Кыргызстанда электр энергиясын керектөө түзүмү өзгөрүүдө
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7&nbsp;дубанынын тилчилери бийликке кайрылды Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7 дубанынын тилчилери бийликке кайрылды
Кара-Сууда 12&nbsp;гектар жер аянты менен күнөскана мамлекеттин менчигине кайтарылды Кара-Сууда 12 гектар жер аянты менен күнөскана мамлекеттин менчигине кайтарылды
Бишкектеги бала бакчалар жаңы иштөө күн тартибине өттү Бишкектеги бала бакчалар жаңы иштөө күн тартибине өттү
Бишкекте түрк киносунун күндөрү башталды Бишкекте түрк киносунун күндөрү башталды
9-сентябрь, шейшемби
09:18
Бишкекте көп кабаттуу үйдөн өрт чыкты Бишкекте көп кабаттуу үйдөн өрт чыкты
09:09
Кыргызстандын Жалал-Абад облусунда жер титирөө болду
09:00
Азияга бир кадам: Бүгүн Бишкекте Кыргызстан—Шри-Ланка футболдук беттеши өтөт
08:30
Кыргызстандык дзюдочулар Прагада өтө турган эл аралык турнирге катышат
08:00
Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан электр энергиясы боюнча келишимге кол койду
8-сентябрь, дүйшөмбү
18:10
9-сентябрга карата аба ырайы
17:33
Президент Нарында социалдык объектилердин жана жолдордун курулушу менен таанышты
17:11
Кыргызстанда бир жумада дээрлик 300гө жакын мас айдоочу кармалды
16:10
Эртең Бишкекте Кыргызстан — Шри-Ланка футболдук беттеши өтөт
14:20
Шашылыш билдирүү: Тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн