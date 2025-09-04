Жогорку Кеңештин төрагасы Армения парламентинин төрагасы менен жолукту

Жолугушууда эки мамлекет ортосундагы саясий-экономикалык, маданий-гуманитардык алакаларды арттыруу маселеси талкууланып, парламенттер аралык байланыштарды өнүктүрүү тууралуу сөз болду.
Төрага Нурланбек Тургунбек уулу Кыргызстан Армения менен калыптанган кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыкдар экендигин белгилеп: «Акыркы жылдары эки тараптуу алакалар жигердүү өнүгүп, эки мамлекет эл аралык аянтчаларда жана интеграциялык бирикмелердин алкагында да тыгыз иш алып барып келет», — деди.
Ошондой эле ушул жылдын 8-августунда Армения менен Азербайжандын ортосунда жетишилген Тынчтык жөнүндөгү декларацияны Кыргызстан колдой тургандыгын кошумчалаган Төрага: «Бул тарыхый окуя эки мамлекеттин гана достугун чыңдоого өбөлгө түзбөстөн, Түштүк Кавказдагы жана жалпы эле чөлкөмдөгү туруктуулукка жана өнүгүүгө да көмөкчү болоруна терең ишенем», — деди.
Муну менен катар парламенттер аралык мамилелерди чыңдоо маселесине да токтолгон Нурланбек Тургунбек уулу: «Кыргызстан менен Армениянын парламенттери өлкөлөрүбүздүн мамлекеттик-саясий системасында жана коомдук турмушунда башкы ролду ойнойт. Андыктан, парламенттер ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө эки өлкөнүн алакасын арттырууда өзгөчө мааниге ээ. Биз мыйзам чыгаруу жаатында тажрыйба алмашып, тармактык комитеттердин жана депутаттык достук топторунун деңгээлинде да биргелешип иш жүргүзүүбүз кажет», — деди.
Өз кезегинде Ален Симонян да Кыргызстан менен кызматташуу Армениянын тышкы саясатында өзгөчө мааниге ээ экенин билдирип, анын ичинен парламенттер аралык байланыштарды өнүктүрүү башкы максат экенин кошумчалады.
Андан тышкары, төрага Нурланбек Тургунбек уулунун май айында Арменияга жасаган расмий сапары парламенттик диалогду кеңейтүүгө өбөлгө түзгөнүн айткан Ален Симонян анда Жогорку Кеңеш менен Улуттук Жыйындын ортосунда Парламенттер аралык кызматташтык жөнүндөгү меморандумга кол коюлганын эске салды.
Ошондой эле Ален Симонян Армения менен Азербайжандын ортосундагы жетишилген макулдашуу тууралуу учкай маалымат берип, Кыргызстан менен кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган сунуштары менен да бөлүштү. Тагыраагы Армения тарап соода-экономикалык, инфраструктуралык маселелерди чечүү аркылуу өнөктөштүктү өрчүтүүгө кызыкдар экендигин белгиледи.
«Менин бул иш сапарым парламенттер аралык диалогду гана тереңдетпестен башка мамлекеттик органдар ортосундагы мамилени да жаңы деңгээлге чыгарууга түрткү берет деген үмүттөмүн», — деди Армениянын Улуттук Жыйынынын төрагасы.