15:04
USD 87.44
EUR 101.92
RUB 1.08
Кыргызча

Жогорку Кеңештин төрагасы Армения парламентинин төрагасы менен жолукту

Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы
Фото Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы
Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу бүгүн Кыргызстанга расмий иш сапары менен келген Армениянын Улуттук ассамблеясынын төрагасы Ален Симонян менен жолугушту. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди.

Жолугушууда эки мамлекет ортосундагы саясий-экономикалык, маданий-гуманитардык алакаларды арттыруу маселеси талкууланып, парламенттер аралык байланыштарды өнүктүрүү тууралуу сөз болду.

Төрага Нурланбек Тургунбек уулу Кыргызстан Армения менен калыптанган кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыкдар экендигин белгилеп: «Акыркы жылдары эки тараптуу алакалар жигердүү өнүгүп, эки мамлекет эл аралык аянтчаларда жана интеграциялык бирикмелердин алкагында да тыгыз иш алып барып келет», — деди.

Ошондой эле ушул жылдын 8-августунда Армения менен Азербайжандын ортосунда жетишилген Тынчтык жөнүндөгү декларацияны Кыргызстан колдой тургандыгын кошумчалаган Төрага: «Бул тарыхый окуя эки мамлекеттин гана достугун чыңдоого өбөлгө түзбөстөн, Түштүк Кавказдагы жана жалпы эле чөлкөмдөгү туруктуулукка жана өнүгүүгө да көмөкчү болоруна терең ишенем», — деди.

Муну менен катар парламенттер аралык мамилелерди чыңдоо маселесине да токтолгон Нурланбек Тургунбек уулу: «Кыргызстан менен Армениянын парламенттери өлкөлөрүбүздүн мамлекеттик-саясий системасында жана коомдук турмушунда башкы ролду ойнойт. Андыктан, парламенттер ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө эки өлкөнүн алакасын арттырууда өзгөчө мааниге ээ. Биз мыйзам чыгаруу жаатында тажрыйба алмашып, тармактык комитеттердин жана депутаттык достук топторунун деңгээлинде да биргелешип иш жүргүзүүбүз кажет», — деди.

Маданий-гуманитардык алакаларды да өнүктүрүү артыкчылыктуу багыт экенин белгилеген Нурланбек Тургунбек уулу туризм тармагында да кызматташуу керектигин кошумчалады. Ошону менен катар кийинки жылы Кыргызстанда өтө турган VI Дүйнөлүк Көчмөндөр оюнуна Армениянын спортчуларын да чакыра кетти.

Өз кезегинде Ален Симонян да Кыргызстан менен кызматташуу Армениянын тышкы саясатында өзгөчө мааниге ээ экенин билдирип, анын ичинен парламенттер аралык байланыштарды өнүктүрүү башкы максат экенин кошумчалады.

Андан тышкары, төрага Нурланбек Тургунбек уулунун май айында Арменияга жасаган расмий сапары парламенттик диалогду кеңейтүүгө өбөлгө түзгөнүн айткан Ален Симонян анда Жогорку Кеңеш менен Улуттук Жыйындын ортосунда Парламенттер аралык кызматташтык жөнүндөгү меморандумга кол коюлганын эске салды.

Ошондой эле Ален Симонян Армения менен Азербайжандын ортосундагы жетишилген макулдашуу тууралуу учкай маалымат берип, Кыргызстан менен кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган сунуштары менен да бөлүштү. Тагыраагы Армения тарап соода-экономикалык, инфраструктуралык маселелерди чечүү аркылуу өнөктөштүктү өрчүтүүгө кызыкдар экендигин белгиледи.

«Менин бул иш сапарым парламенттер аралык диалогду гана тереңдетпестен башка мамлекеттик органдар ортосундагы мамилени да жаңы деңгээлге чыгарууга түрткү берет деген үмүттөмүн», — деди Армениянын Улуттук Жыйынынын төрагасы.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/342225/
Кароо: 50
Басууга
Теги
Жогорку Кеңеш Канат Сагынбаевди эмгек министри кылып бекитти
Эл өкүлү Эр-Төштүк эпосу тууралуу мультфильм тартууга каражат бөлүүнү сунуштады
ЖК комитети эмгек министри кызматына Канат Сагынбаевдин талапкерлигин жактырды
Жогорку Кеңештин сессиясынын ачылышы болду
Жогорку Кеңештин кезектеги сессиясы 1-сентябрда башталат
Жогорку Кеңештин күзгү сессиясы 3-сентябрда башталат
Жогорку Кеңештин чоң жыйындар залы кандай оңдолуп жатканы көрсөтүлдү
Элвира Сурабалдиева окуу акысы кескин жогорулаганын билдирди
Жогорку Кеңеш чет өлкөлөргө командировкага 12,3 миллион сом короткон
ЖКнын төрагасы Португалияда футбол жаатында кызматташуу маселесин талкуулады
Эң көп окулган жаңылыктар
24.kg кыргызстандыктарды Эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. 24.kg кыргызстандыктарды Эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт.
Сүрөттөр сүйлөйт: Эгемендүүлүктүн 34&nbsp;жылдыгын Жалал-Абад кандай белгиледи? Сүрөттөр сүйлөйт: Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгын Жалал-Абад кандай белгиледи?
Эгемендүүлүктүн 34&nbsp;жылдыгы. Кыргызстан куттуктоолорду кабыл алууда Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы. Кыргызстан куттуктоолорду кабыл алууда
Садыр Жапаров Кытай Эл&nbsp;Республикасынын төрагасы Си&nbsp;Цзиньпин менен жолугушту Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушту
4-сентябрь, бейшемби
14:51
Жогорку Кеңештин төрагасы Армения парламентинин төрагасы менен жолукту Жогорку Кеңештин төрагасы Армения парламентинин төрагас...
14:21
Быйыл сасык тумоого каршы вакцинага дээрлик 20 миллион сом бөлүнгөн
13:39
Ош шаарына бийиктиги 95 метрлик жаңы флагшток орнотулат
13:19
Кыргызстанда кара металлдын сыныктарын ташып чыгууга убактылуу тыюу салынды
13:10
Кыргызстандын Юстиция министрлигине 25 жаңы кызматтык унаа тапшырылды