Жогорку Кеңештин сессиясынын ачылышы болду

Бүгүн, 1-сентябрда Жогорку Кеңештин VII чакырылышынын V сессиясынын ачылышы болду.

Эске сала кетсек, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 83-беренесине жана Жогорку Кеңештин Регламентинин 32-беренесине ылайык, парламенттин жыйындары жыйналыш түрүндө өткөрүлөт, сентябрдын биринчи жумушчу күнүнөн башталат жана кийинки жылдын июнь айынын акыркы жумушчу күнүнө чейин уланат.

Парламенттин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу белгилегендей, депутаттар эки ай бою аймактарда шайлоочулар менен иштешти. Ал кесиптештерин мындан ары да элдин жыргалчылыгы үчүн иштөөгө чакырды.
1-сентябрь, дүйшөмбү
