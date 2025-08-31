15:20
Жогорку Кеңештин кезектеги сессиясы 1-сентябрда башталат

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин VII чакырылышынын V сессиясынын ачылышы 1-сентябрда болот. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди.

Эске салсак, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 83-беренесине жана Жогорку Кеңештин Регламентинин 32-беренесине ылайык, парламенттин сессиялары жыйналыш түрүндө сентябрдын биринчи жумушчу күнүнөн тартып келерки жылдын июнунун акыркы жумушчу күнүнө чейин өткөрүлөт.

Белгилей кетсек, Жогорку Кеңеште 2025-жылдын 3-сентябрында жыйын өтөт.Парламенттин сайтына жарыяланган күн тартибинин долбоорунда үч маселе каралат.
