11:09
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Кыргызча

Кыргызстандын мамлекеттик карызы бир жылда 33,2 пайызга өстү

Кыргызстандын мамлекеттик карызы бир жылда 33,2 пайызга өстү. Бул Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн ичинен эң жогорку көрсөткүч болуп саналат. Мындай маалыматты Евразиялык экономикалык комиссиясы билдирди.

Маалыматка ылайык, өлкөнүн жалпы карызы 8,4 миллиард долларды түзөт — 5,2 миллиард доллар тышкы карыз жана 3,1 миллиард доллар ички карызды түзөт.

Россияда мамлекеттик карыздын өсүшү 17,2 пайыз, Казакстанда 16,8 пайыз, Арменияда 12,5 пайызды түздү.

Буга чейин Президенттик аппараттын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков Кыргызстандын мамлекеттик карызы ички дүң продукцияга (ИДПга) карата 36,9 пайызды түзгөнүн билдирген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341579/
Кароо: 104
Басууга
Теги
Кыргызстандык компаниялардын орусиялык контрагенттерге карызы эки эсеге өстү
Транспорт министрлиги көмөкчү чарбаларга дээрлик 400 миллион сом карыз
Кыргызстандын ички карызы 232,3 миллион долларга өстү
Кыргызстандын мамлекеттик карызы 6 миллиард доллардан ашты
Сот Жеңиш Разаковду үй камагына чыгарды
2022-жылы мамлекеттик карызды төлөөгө 33 миллиард сом жумшалды
Мамлекеттик карызды төлөө үчүн 30,6 миллиард сом бөлүндү
180 миң жаранга карызына байланыштуу Кыргызстандан чыгууга тыюу салынды
Тышкы карыздын көпчүлүк бөлүгүн 2023-жылы төлөөгө туура келет
Электр жарыгына карызың барбы? «Түндүк электр» мобилдик тиркеме иштеп чыкты
Эң көп окулган жаңылыктар
Николай Валуев Кыргызстан Олимпиада комитетинин Ардак грамотасын алды Николай Валуев Кыргызстан Олимпиада комитетинин Ардак грамотасын алды
Президент Барскоон&nbsp;&mdash; Бедел жолун куруу долбоорун баштап берди Президент Барскоон — Бедел жолун куруу долбоорун баштап берди
Максат Жумаев &laquo;Кыргызфильм&raquo; киностудиясынын директору болуп дайындалды Максат Жумаев «Кыргызфильм» киностудиясынын директору болуп дайындалды
Ош&nbsp;шаарынын мэри жолдун сапатын квадроцикл менен текшерди Ош шаарынын мэри жолдун сапатын квадроцикл менен текшерди
30-август, ишемби
11:05
Кыргызстандын футзал боюнча курама командасы Венгрия курамасына утулуп калды Кыргызстандын футзал боюнча курама командасы Венгрия ку...
10:41
Эгемендүүлүк майрамынан кийин Садыр Жапаров ШКУ саммитке катышууга Кытайга барат
10:17
Кыргызстандын мамлекеттик карызы бир жылда 33,2 пайызга өстү
10:05
Жалал-Абадда президент Садыр Жапаровго чоң торт жасалды
09:43
Бүгүнкү доллардын курсу