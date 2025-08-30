Кыргызстандын мамлекеттик карызы бир жылда 33,2 пайызга өстү. Бул Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн ичинен эң жогорку көрсөткүч болуп саналат. Мындай маалыматты Евразиялык экономикалык комиссиясы билдирди.
Маалыматка ылайык, өлкөнүн жалпы карызы 8,4 миллиард долларды түзөт — 5,2 миллиард доллар тышкы карыз жана 3,1 миллиард доллар ички карызды түзөт.
Россияда мамлекеттик карыздын өсүшү 17,2 пайыз, Казакстанда 16,8 пайыз, Арменияда 12,5 пайызды түздү.
Буга чейин Президенттик аппараттын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков Кыргызстандын мамлекеттик карызы ички дүң продукцияга (ИДПга) карата 36,9 пайызды түзгөнүн билдирген.