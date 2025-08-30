09:34
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Кыргызча

Жогорку Кеңештин күзгү сессиясы 3-сентябрда башталат

2025-жылдын 3-сентябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши парламенттин күзгү сессиясын ача турган жыйын өткөрөт.

Парламенттин сайтында жарыяланган күн тартибинин долбоорунда үч маселе бар. Депутаттар Жогорку Кеңештин сентябрь айындагы ишинин календарлык планын карап, бекитишет. Ошондой эле Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министри кызматына Канат Сагынбаевдин талапкерлигине макулдук берүү маселесин талкуулашат.

Анын талапкерлиги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана ченемдик укуктук актылар боюнча, ошондой эле социалдык саясат боюнча тиешелүү комитеттердин кароосуна жиберилген.

Мындан тышкары күн тартибине «Ар кандай маселелер» маселеси кирди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341557/
Кароо: 112
Басууга
Теги
Жогорку Кеңештин чоң жыйындар залы кандай оңдолуп жатканы көрсөтүлдү
Элвира Сурабалдиева окуу акысы кескин жогорулаганын билдирди
Жогорку Кеңеш чет өлкөлөргө командировкага 12,3 миллион сом короткон
ЖКнын төрагасы Португалияда футбол жаатында кызматташуу маселесин талкуулады
Жогорку Кеңештин төрагасы ЕККУнун Парламенттик ассамблеясынын жыйынына катышат
Жогорку Кеңештин төртүнчү сессиясы аяктады. Депутаттар эс алууга кетишти
Аламүдүн районундагы айылга Иманалы Айдарбековдун ысымы ыйгарылды
Жогорку Кеңештин төрагасы Беш-Коргон айылына жаңы мектеп куруп берүүнү убадалады
Ноокат районунда төрт жылдан бери оорукананын курулушун бүткөрө албай жатышат
Кыргызстандын министрликтери кызматкерлердин 10 % сынаксыз кабыл ала алышат
Эң көп окулган жаңылыктар
Николай Валуев Кыргызстан Олимпиада комитетинин Ардак грамотасын алды Николай Валуев Кыргызстан Олимпиада комитетинин Ардак грамотасын алды
Президент Барскоон&nbsp;&mdash; Бедел жолун куруу долбоорун баштап берди Президент Барскоон — Бедел жолун куруу долбоорун баштап берди
Максат Жумаев &laquo;Кыргызфильм&raquo; киностудиясынын директору болуп дайындалды Максат Жумаев «Кыргызфильм» киностудиясынын директору болуп дайындалды
Ош&nbsp;шаарынын мэри жолдун сапатын квадроцикл менен текшерди Ош шаарынын мэри жолдун сапатын квадроцикл менен текшерди
30-август, ишемби
09:33
Температуралык рекорддор. Бишкекте эң ысык 30-август 2007-жылы болгон Температуралык рекорддор. Бишкекте эң ысык 30-август 20...
09:25
Кыргызстандын түштүгүндө жер титирөө болду
09:00
Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы: Жалал-Абаддагы майрамдык иш-чаралардын программасы
08:30
Эгемендүүлүк майрамы: Бишкектин борбордук көчөлөрү жабылат
08:00
Жогорку Кеңештин күзгү сессиясы 3-сентябрда башталат
29-август, жума
16:05
30-августка карата аба ырайы
15:10
Николай Валуев Кыргызстан Олимпиада комитетинин Ардак грамотасын алды
14:45
Нарында мыйзамсыз кийик аткандарга айып салынды
14:30
Садыр Жапаров быйыл мугалимдердин айлыгын көтөрүүнү убада кылды
14:26
Окуу китептеринин жетишсиздиги. Мектептерде китеп жарманкелери өтүүдө