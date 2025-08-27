13:56
USD 87.35
EUR 101.48
RUB 1.08
Кыргызча

Кыргызстанда 100 миң гектардан ашык жердеги чегирткелер жок кылынды

2025-жылы эрте жаз, кургакчылык жана май айындагы аномалдуу ысык аба ырайы чегирткелердин массалык түрдө чыгышына алып келди. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, өлкө боюнча 154 493 га аянтта чегирткелердин очоктору аныкталып, анын ичинен 108 186 га аянтта химиялык иштетүүлөр жүргүзүлдү.

Анын ичинен:

Жалал-Абад облусу — 33 010 га;

Ош облусу — 21 400 га;

Баткен облусу — 24 030 га (3 410 га жеңил авиация менен);

Чүй облусу — 10 416 га;

Талас облусу — 3 430 га;

Нарын облусу — 15 900 га.

Зыянсыздандыруу иштери Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин атайын техникасы жана «Шумкар» ААКнын жеңил авиациясы менен жүргүзүлдү.

Өлкөнүн Өзбекстан жана Казакстан менен чектеш аймактарында трансчегаралык мониторинг жүргүзүлүп, зыяндуу чегирткелердин республикага кирүү коркунучу жок экени аныкталды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341161/
Кароо: 115
Басууга
Теги
Кыргызстан менен Казакстан чегирткеге каршы бирге күрөшүүнү макулдашты
Кыргызстанда 60 миң гектар жердеги чегирткелер жок кылынды
Чүй облусунда чегирткелерди жок кылуу боюнча иш-чаралар уланууда
Баткенде зыяндуу чегирткелер жок кылынууда
Кыргызстандын 44,9 миң гектар айдоо аянтынан чегирткелер жок кылынды
Быйыл 61 миң 910 гектар жер аянты зыянкеч чегирткелерге каршы химиялаштырылды
Нарында 67 гектар жер чегирткеден тазаланды
Чегирткелерге каршы. Фермерлер чыгымга учурашкан жок
Нарында айдоо аянттарын зыяндуу курт-кумурскалардан тазалоо иштери улантылууда
Нарында чегирткелерге каршы өзгөчө кырдаал режими киргизилди
Эң көп окулган жаңылыктар
Равшанбек Сабиров эмгек министри кызматынан бошотулду. Ордуна ким келди? Равшанбек Сабиров эмгек министри кызматынан бошотулду. Ордуна ким келди?
Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулду Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулду
Султан Раевдин &laquo;Жанжаза&raquo; романы АКШда англис тилинде жарык көрдү Султан Раевдин «Жанжаза» романы АКШда англис тилинде жарык көрдү
Балыкчы-Бөкөнбаев-Каракол унаа жолу эки тараптуу ачылды Балыкчы-Бөкөнбаев-Каракол унаа жолу эки тараптуу ачылды
27-август, шаршемби
13:44
Пайдага салыктын түшүүсү 17,7 пайызга өстү Пайдага салыктын түшүүсү 17,7 пайызга өстү
13:38
Кыймылсыз мүлк салыгын төлөө мөөнөтү 1-сентябрда аяктайт
12:26
Кыргызстанда 100 миң гектардан ашык жердеги чегирткелер жок кылынды
12:09
Пайдалуу кеңеш: Кант кошулган чайдын зыяны барбы?
12:05
Чаткал районунун токой чарбасына 47 миллион сомдук зыян келтирген