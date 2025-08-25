13:11
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Кыргызча

Кыргызстанда помидордун рекорддук түшүмү жыйналды

Чүй облусунун Жайыл району помидор түшүмдүүлүгү боюнча дүйнөлүк рекордду жаңыртканын Айыл чарба министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, бул жерде 270 гектар аянтка «Хайнц» жана «Есесем» сортундагы помидорлору эгилип, түшүмдүүлүк гектарынан 120 тоннаны түздү. Дүйнөдө эң жогорку түшүм салт боюнча Түндүк Америкада жыйналат — гектарына 90 тоннага чейин.

Түшүмдүн негизги бөлүгү кайра иштетүүгө — соустарды, кетчуптарды жана башка азыктарды өндүрүүгө жөнөтүлөт. Калган бөлүгү экспортко багытталган. Помидор өстүрүүдө заманбап агротехнологиялар, анын ичинде автоматташтырылган тамчылатып сугаруу системасы колдонулган.

Кошумчалай кетсек, түшүм жыйноо процесси да автоматташтырылган — бул үчүн Италиядан атайын помидор жыйноочу комбайн алынып келинген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/340823/
Кароо: 118
Басууга
Теги
Знаменитый кетчуп «Хайнс» производят из томатов Жайылского района
Импорт томатов из Туркменистана в Кыргызстан значительно вырос
В Россию из Кыргызстана пытались незаконно провезти томаты
А были подозрения? Привезенные из Туркменистана овощи безопасны для потребления
В Россию из Кыргызстана пытались провезти зараженные помидоры
19 тонн контрабандных помидоров задержали сотрудники ГКНБ
«Мои 24». Один день с томатным королем
Эң көп окулган жаңылыктар
Үч&nbsp;миңден ашуун айдоочуларга ОСАГО жоктугу үчүн айып салынды Үч миңден ашуун айдоочуларга ОСАГО жоктугу үчүн айып салынды
Ош&nbsp;шаардык билим берүү башкармалыгында коррупциялык схема аныкталды Ош шаардык билим берүү башкармалыгында коррупциялык схема аныкталды
Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга расмий сапар менен келди Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга расмий сапар менен келди
Мамлекеттик бажы кызматы 47&nbsp;жаңы кызматкер менен толукталды Мамлекеттик бажы кызматы 47 жаңы кызматкер менен толукталды
25-август, дүйшөмбү
13:01
Кыргызстанда бир жумада 23 миңден ашык жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды Кыргызстанда бир жумада 23 миңден ашык жол эрежесин буз...
12:54
Бир катар мамлекеттик органдарга кызматтык унаалардын ачкычтары тапшырылды
12:42
Пайдалуу кеңеш: Окумуштуулар бактылуулуктун сырын ачты
11:45
Гүлназ Супаева Кыргыз экономика университетинин ректору болуп дайындалды
11:31
Кыргызстанда помидордун рекорддук түшүмү жыйналды