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Происшествия

19 тонн контрабандных помидоров задержали сотрудники ГКНБ

Пресечена контрабанда помидоров в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ. 

При содействии военнослужащих пограничной заставы «Жаны-Жер» и отдела оперативной деятельности пограничной службы ГКНБ согласно санкции Баткенского районного суда произведен обыск складского помещения АЗС «Шоро».

Обнаружены грузовые машины марки Volvo с прицепом, принадлежащие гражданам КР Р.С.Х. и К.А.Р и Mercedes-Atego граждан соседней страны А.А. и С.М., груженные помидорами. По предварительным данным, общий объем контрабандного груза составляет 19 тонн.

Задержанные граждане сопредельной страны водворены в ИВС ОВД Баткенского района.
В отношении водителей кыргызстанской автомашины проводятся следственные действия. Материалы дела зарегистрированы в ЕРПП. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188079/
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