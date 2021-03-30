19 тонн контрабандных помидоров задержали сотрудники ГКНБ

Пресечена контрабанда помидоров в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

При содействии военнослужащих пограничной заставы «Жаны-Жер» и отдела оперативной деятельности пограничной службы ГКНБ согласно санкции Баткенского районного суда произведен обыск складского помещения АЗС «Шоро».

Обнаружены грузовые машины марки Volvo с прицепом, принадлежащие гражданам КР Р.С.Х. и К.А.Р и Mercedes-Atego граждан соседней страны А.А. и С.М., груженные помидорами. По предварительным данным, общий объем контрабандного груза составляет 19 тонн.

Задержанные граждане сопредельной страны водворены в ИВС ОВД Баткенского района.

В отношении водителей кыргызстанской автомашины проводятся следственные действия. Материалы дела зарегистрированы в ЕРПП.