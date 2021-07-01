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Власть

А были подозрения? Привезенные из Туркменистана овощи безопасны для потребления

Привезенные из Туркменистана овощи безопасны для потребления, сообщает департамент карантина растений при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызстана.

Специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль доставленных после официального визита президента Садыра Жапарова в Ашхабад овощей.

«Фитосанитарный контроль показал, что привезенные специальным грузом из Туркменистана овощи (в том числе томаты) безопасны для потребления. Груз имеет сертификат качества со стороны отправителей. Фитосанитарный сертификат выдан под № 1933674,193/5-1018 от 28 июня 2021 года. В результате проведенных мер подкарантинных вредных организмов не выявлено, в частности в плодах томата в результате лабораторного заключения вирус коричневой морщинистости плодов томата не обнаружен», — говорится в сообщении.

Напомним, договоренность о поставках данной продукции была достигнута на площадке кыргызско-туркменского экономического форума в режиме видеоконференции между предпринимателями Кыргызстана и Туркменистана.

Ранее сообщалось, что заключены контракты на поставку из Туркменистана овощей, сантехники и продовольствия на общую сумму более $21 миллиона.

Стоит отметить, что предприниматели КР уже давно организовали доставку помидоров из Туркменистана — их можно купить на рынках Бишкека практически круглогодично.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199611/
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