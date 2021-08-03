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Происшествия

В Россию из Кыргызстана пытались незаконно провезти томаты

В Россию из Кыргызстана и Казахстана пытались завезти продукцию высокого фитосанитарного риска. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Новосибирской области.

По его данным, инспекторы управления задержали партии подкарантинной продукции, следовавшие автомобильным транспортом для последующей реализации в России. Продукция перевозилась с нарушениями требований законодательства.

Отмечается, что 20 тонн казахстанского винограда и 18,45 тонны кыргызстанских свежих томатов следовали без маркировок на упаковках с грузом, которые должны содержать информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере.

Ввоз этих партий овощей был запрещен. Груз возвращен отправителям в Шымкент и Бишкек.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202972/
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