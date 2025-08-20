16:48
USD 87.45
EUR 102.10
RUB 1.09
Кыргызча

Жапаров Өзбекстан президентинин аппарат жетекчиси Саида Мирзиёеваны кабыл алды

Кыргызстандын президентинин администрациясы
Фото Кыргызстандын президентинин администрациясы. Саида Мирзиёева жана Садыр Жапаров

Президент Садыр Жапаров бүгүн, 20-августта, Өзбекстандын президентинин администрациясынын жетекчиси Саида Мирзиёеваны кабыл алды. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, жолугушуунун жүрүшүндө тараптар эки жактуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, анын ичинде эки өлкөнүн ортосундагы маданий-гуманитардык жана билим берүү байланыштарын чыңдоону талкуулашты.

Мамлекет башчысы Өзбекстандын президенти менен биргелешкен күч-аракеттердин аркасында кыргыз-өзбек алакалары мындан ары да стратегиялык өнөктөштүк духунда өнүгүп, чыңдалып жатканын белгиледи.

Өз кезегинде Саида Мирзиёева кыргыз тарапка жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, президент Садыр Жапаровго Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин саламын жана эң жакшы каалоолорун айтты.

Өзбекстан президентинин администрациясынын жетекчиси өз ара сый-урматка жана коңшулаштыкка негизделген мамлекеттер аралык мамилелердин жогорку деңгээлин баса белгилеп, бул процесстеги эки өлкөнүн лидерлеринин маанилүү ролун белгиледи.

Саида Мирзиёева жаштар саясатын өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, буга чейин эле командалык духтун жана эки өлкөнүн жаштарынын ортосунда достук мамилелерди орнотуунун символу болуп калган Бишкекте өткөрүлө турган «Заковат» интеллектуалдык оюну жөнүндө айтып берди.

Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров Өзбекстандын президентинин администрациясынын жетекчиси Саида Мирзиёевага жооптуу мамлекеттик ишинде ийгиликтерди каалады.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/340345/
Кароо: 69
Басууга
Теги
Подписан закон для укрепления единства народа и предотвращения конфликтов
Эң көп окулган жаңылыктар
Коррупция. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы кармалды Коррупция. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы кармалды
Садыр Жапаров кайрадан кыргызстандыктарды таштанды таштабоого чакырды Садыр Жапаров кайрадан кыргызстандыктарды таштанды таштабоого чакырды
Кабыл алуу кампаниясы. ЖОЖдорго 29&nbsp;миңден ашык абитуриент кабыл алынды Кабыл алуу кампаниясы. ЖОЖдорго 29 миңден ашык абитуриент кабыл алынды
Кыргызстандык Адилет Акылбеков күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты Кыргызстандык Адилет Акылбеков күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты
20-август, шаршемби
16:14
Жапаров Өзбекстан президентинин аппарат жетекчиси Саида Мирзиёеваны кабыл алды Жапаров Өзбекстан президентинин аппарат жетекчиси Саида...
15:52
Ысык-Атада балыктар жапырт өлгөн. Айыл чарба министрлиги себебини атады
15:07
Караколдо Ысык-Көлдүн жээгин тазалоо акциясы өттү
14:50
Президенттик «Манас» камералык оркестри бишкектиктерди концертке чакырат
14:43
Кыргызстандын өрт өчүрүүчүлөр жана куткаруучулары XX дүйнө чемпионатына катышат