11:10
USD 87.38
EUR 101.97
RUB 1.10
Кыргызча

Бүгүн Владимир Путин менен Дональд Трамп жолугушат. АКШнын делегациясы айтылды

Ак үй АКШ президенти менен бирге орус өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөргө кимдер катышаарын аныктады.

АКШнын вице-президенти Ж.Д.Вэнс, мамлекеттик катчы Марко Рубио, АКШ президентинин атайын өкүлү Стив Виткофф жана каржы министри Скотт Бессент Дональд Трамп менен Анкориджге учушат.

Эске салсак, буга чейин орус лидеринин жардамчысы Юрий Ушаков орус делегациясынын курамын жарыялаган. Анын курамына тышкы иштер министри Сергей Лавров, президенттин жардамчысы Юрий Ушаков, коргоо министри Андрей Белоусов, каржы министри Антон Силуанов жана Орусиянын түз инвестициялык фондунун жетекчиси Кирилл Дмитриев кирет.

Бүгүн, 15-августта жергиликтүү убакыт боюнча болжол менен саат 11:30да (Бишкек убактысы боюнча 1:30) Владимир Путин менен Дональд Трамп алгач котормочулар менен жекеме-жеке сүйлөшүүсү пландалууда. Андан соң делегациялардын курамында сүйлөшүүлөр уланат.

Аляскада Орусия менен АКШ Украинанын айланасындагы кырдаалды жөнгө салуу маселеси боюнча мунаса табууга аракет кылышат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339723/
Кароо: 120
Басууга
Теги
Путин Орусиянын президенттигине талапкер катары катталды
Путин КМШ өлкөлөрүнүн башчылары менен декабрдын аягында жолугушууну пландоодо
Садыр Жапаров менен Владимир Путиндин расмий жолугушуу аземи өттү
Владимир Путин Садыр Жапаровду Ардак ордени менен сыйлады
Путин менен Эрдоган 5-мартта Москвада жолугат
Россия Кыргызстанга убада кылган 30 миллион долларды берди
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстандын эл&nbsp;артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды Кыргызстандын эл артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды
УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты
ЕАЭБ жалпы валюта рыногуна ээ&nbsp;болот ЕАЭБ жалпы валюта рыногуна ээ болот
Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат
15-август, жума
10:49
Мыйзамсыз курулуштар, «снос»: Президент Садыр Жапаровдун кезектеги маеги Мыйзамсыз курулуштар, «снос»: Президент Садыр Жапаровду...
10:25
Кытайда өтүп жаткан дүйнөлүк оюндарда кыргыз самбочулары үч медаль жеңди
10:03
Бүгүн Владимир Путин менен Дональд Трамп жолугушат. АКШнын делегациясы айтылды
09:38
Чолпон-Ата форуму. Кыргызстан менен Орусия 270 млн долларлык документтерге койду
09:29
Бүгүнкү доллардын курсу
14-август, бейшемби
19:50
Чыңгыз Токтобеков Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу болуп дайындалды