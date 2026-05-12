15:28
USD 87.45
EUR 102.94
RUB 1.16
Кыргызча

Окумуштуулардын айлык акысына президенттик кошумча төлөмдөр белгиленди

КР Министрлер кабинети илимий жана илимий-техникалык уюмдардын кызматкерлеринин эмгегине акы төлөө шарттарына өзгөртүүлөрдү киргизди.

Токтом илимий изилдөөлөрдүн натыйжалуулугун жогорулатуу, окумуштууларды материалдык жактан стимулдаштыруу жана илим тармагындагы иш шарттарын жакшыртуу максатында кабыл алынды.

Документке ылайык, илимий уюмдардын кызматкерлери үчүн президенттик компенсациялык төлөмдөр киргизилет.

Административдик-башкаруу жана негизги персонал үчүн кошумча төлөм 15 миң сомду, ал эми техникалык жана кенже персонал үчүн 5 миң сомду түзөт.

Ошону менен бирге, бул компенсация кошумча акыларды, жөлөк пулдарды жана бийик тоолуу жана алыскы аймактарда иштегендиги үчүн төлөмдөрдү эсептөөдө эске алынбайт. Кошумча акы иш жүзүндө иштеген убактысы үчүн гана чегерилет.

Эгерде кызматкер толук эмес ставкада иштесе, төлөмдүн өлчөмү анын иш жүктөмүнө жараша пропорционалдуу түрдө аныкталат.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине 2026—2028-жылдарга карата республикалык бюджетти тактоодо тиешелүү өзгөртүүлөрдү караштыруу тапшырылды.

Токтомго Министрлер кабинетинин төрагасы кол койгон жана ал 2026-жылдын 1-апрелинен тартып келип чыккан укуктук мамилелерге жайылтылат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/373508/
Кароо: 98
Басууга
Теги
Айлыкка кошумча 5 миң сом: Президенттин атынан кимдер төлөм алат?
Кыргызстанда социалдык кызматкерлердин айлыгы жогорулады
28-апрелден тарта Кыргызстандагы мугалимдер жогорулатылган айлык акы алышат
Кыргызстанда эң жогорку маяна кен казууда, эң төмөнкү маяна маданият тармагында
Бишкек шаарынын мэри канча айлык алат жана кайда дарыланат?
1-апрелден тарта бюджеттик кызматкерлердин айлыгы көтөрүлөт
Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин айлыгы 100 пайызга көтөрүлөт
Бишкекте тез жардам дарыгерлеринин жетишсиздиги дээрлик үч эсеге азайды
Мирлан Таалайбек (Царикаев) муниципалдык инспекторлордун айлыгын айтты
Орунтаев курулуш адистеринин 500 миң сомго чейин айлыктын чоо-жайын түшүндүрдү
Эң көп окулган жаңылыктар
Орунбеков &laquo;Жунда&raquo; заводдо кытайлык жумушчулар тууралуу видеого түшүндүрмө берди Орунбеков «Жунда» заводдо кытайлык жумушчулар тууралуу видеого түшүндүрмө берди
Бишкекте 9-майда жана &laquo;Өлбөс полк&raquo; жүрүшү учурунда дрон учурууга тыюу салынды Бишкекте 9-майда жана «Өлбөс полк» жүрүшү учурунда дрон учурууга тыюу салынды
Кыргызстанда улуттук киного арналган &laquo;Сынчы&raquo; медиаплатформасы ачылды Кыргызстанда улуттук киного арналган «Сынчы» медиаплатформасы ачылды
ӨКМ башчысы Жалал-Абад, Ош&nbsp;облустарындагы селден жабыркаган аймактарга барды ӨКМ башчысы Жалал-Абад, Ош облустарындагы селден жабыркаган аймактарга барды
12-май, шейшемби
15:09
Бишкектин «Ак-Ордо» конушунда каракчылыкка шектүү жаран кармалды Бишкектин «Ак-Ордо» конушунда каракчылыкка шектүү жаран...
14:47
Президенттин мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов үй камагына чыкты
14:29
Окумуштуулардын айлык акысына президенттик кошумча төлөмдөр белгиленди
14:10
Ош шаарындагы «Аль-Мансур» кафеси толугу менен бузулду
12:53
Акыйкатчы институту: Таластагы жатак мектептерде мыйзам бузуулар аныкталды