15:28
USD 87.45
EUR 102.94
RUB 1.16
Кыргызча

Президенттин мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов үй камагына чыкты

Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Зиядин Жамалдинов үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Бишкек шаарынын Биринчи май райондук сотунун басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, чечим 1-майда эле кабыл алынганы белгиленет. Бишкектин Биринчи май райондук соту ИИМдин Тергөө кызматынын тергөөчүсүнүн өтүнүчүн канааттандырып, баш коргоо чарасын өзгөрткөн.

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды. Зиядин Жамалдинов үй камагына чыкты

Эске салсак, Жамалдинов соттун чечими менен 10-июнга чейин камакка алынган. Ал Кылмыш-жаза кодексинин «Кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү» (41-беренесинин 2-бөлүмү) жана «Уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо» (263-берене) беренелеринин негизинде шектелүүдө.

Зиядин Жамалдинов Жогорку Кеңештин III, IV жана VI чакырылыштарынын депутаты болгон. 2021-жылдын июль айынан 2023-жылдын апрелине чейин Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматын аркалаган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/373515/
Кароо: 88
Басууга
Теги
«Бишкек» ЭЭАнын мурдагы жетекчиси Кудрет Тайчабаров үй камагына чыгарылды
Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Кенжебек Бокоев үй камагына чыгарылды
Блогер Батмакан Жолболдуева үй камагына чыгарылды
Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары камактан чыгарылды
Казакстанда активист Жанболат Мамай үй камагына чыкты
Мухаммедкалый Абылгазиев 50 миллион сом төлөп, үй камагына чыгарылды
Бишкек башкы архитектуранын жетекчиси Асхат Түлөбердиев үй камагына чыгарылды
Бишкектин мурунку вице-мэри үй камагына чыгарылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Орунбеков &laquo;Жунда&raquo; заводдо кытайлык жумушчулар тууралуу видеого түшүндүрмө берди Орунбеков «Жунда» заводдо кытайлык жумушчулар тууралуу видеого түшүндүрмө берди
Бишкекте 9-майда жана &laquo;Өлбөс полк&raquo; жүрүшү учурунда дрон учурууга тыюу салынды Бишкекте 9-майда жана «Өлбөс полк» жүрүшү учурунда дрон учурууга тыюу салынды
Кыргызстанда улуттук киного арналган &laquo;Сынчы&raquo; медиаплатформасы ачылды Кыргызстанда улуттук киного арналган «Сынчы» медиаплатформасы ачылды
ӨКМ башчысы Жалал-Абад, Ош&nbsp;облустарындагы селден жабыркаган аймактарга барды ӨКМ башчысы Жалал-Абад, Ош облустарындагы селден жабыркаган аймактарга барды
12-май, шейшемби
15:09
Бишкектин «Ак-Ордо» конушунда каракчылыкка шектүү жаран кармалды Бишкектин «Ак-Ордо» конушунда каракчылыкка шектүү жаран...
14:47
Президенттин мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов үй камагына чыкты
14:29
Окумуштуулардын айлык акысына президенттик кошумча төлөмдөр белгиленди
14:10
Ош шаарындагы «Аль-Мансур» кафеси толугу менен бузулду
12:53
Акыйкатчы институту: Таластагы жатак мектептерде мыйзам бузуулар аныкталды