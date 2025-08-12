14-августта Бишкектин бир бөлүгүндө суу болбойт

14-августта Бишкектин бир бөлүгү муздак суусуз калат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти.
Маалыматка ылайык, саат 10:00дөн 24:00гө чейин турак жайларда, мектептерде, мектепке чейинки балдар мекемелеринде, саламаттыкты сактоо мекемелеринде жана башка социалдык жана өндүрүштүк объектилерде таза суу берүү токтотулат.
Өчүрүү аянты көчөлөр менен чектелет:
Үсөнбаев -Күрөңкеев — ЧЧК — Элебесов — Аул — Керамическая — Хвойная көчөлөрү чектелген аймакта суу өчүрүлөт.
Өчүрүү аварияны жоюуга байланыштуу болууда.
«Бишкексууканал» ишканасы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана мекеме-уюмдарды жана калкты ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат.