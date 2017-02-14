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Криминал

С помощью игрушечного пистолета преступники ограбили семью из Кок-Джара

С помощью игрушечного пистолета преступники ограбили семью из новостройки «Кок-Джар».

Как рассказали в ГУВД Бишкека, накануне поздно вечером неизвестные в масках проникли в дом, применив физическую силу в отношении жильцов.

Злоумышленники связали руки своих жертв скотчем и угрожали им огнестрельным оружием. Они обыскали дом, забрали из сейфа деньги, ювелирные украшения и, прихватив дорогой сотовый телефон, скрылись с места преступления.

По данным ГУВД, одного из преступников задержали по горячим следам. У него изъят игрушечный пистолет, в его доме обнаружены другие улики.

23-летнему подозреваемому предъявлено обвинение в разбойном нападении. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/kriminal/45054/
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