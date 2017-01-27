Контрабандные сигареты не пропустили в Кыргызстан

Сотрудники оперативной таможни «Юг» не пропустили партию сигарет. Об этом сообщила пресс-служба ГПС КР.

По ее данным, 20 января в селе Кызыл-Жол Баткенского района выявлен факт контрабандного ввоза на территорию Евразийского экономического союза сигарет LМ с наклеенными акцизными марками Таджикистана общей стоимостью 636 тысяч сомов.

А 22 января в Баткенском районе у водохранилища Торт-Куль выявлен факт еще одного контрабандного ввоза на территорию ЕАЭС сигарет LМ и Winston с наклеенными акцизными марками Таджикистана общей стоимостью свыше 2 миллионов сомов.

Материалы переданы в прокуратуру Ошской области.