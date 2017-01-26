12:51
+25
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Криминал

Контрабандистов ГСМ в Кыргызстане задержали пограничники

В селе Кен-Булун Чуйской области пограничники задержали граждан КР, занимавшихся перекачкой горюче-смазочных материалов через шланг, проложенный по дну реки Чу, из Казахстана в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

По ее данным, грузовая машина контрабандистов марки DAF была оборудована квадратными цистернами вместимостью около 30 тонн.

«На момент задержания в цистерну было закачано около 15 тонн дизельного топлива. Задержанные и контрабандный груз будут переданы в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства», - говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/kriminal/43929/
просмотров: 563
Версия для печати
Материалы по теме
38 тонн контрабандных ГСМ задержали на посту «Сосновка»
Контрабандные сигареты не пропустили в Кыргызстан
В России задержали голубей и павлинов из Кыргызстана
Кыргызстанцы пытались ввезти в Россию более двух тонн насвая
В «Домодедово» изъяли почти 600 экзотических птиц, привезенных из Кыргызстана
Пытавшимся вывезти соколов из Кыргызстана гражданам ОАЭ грозит до 12 лет тюрьмы
В Астрахань не пустили партию брюк Adidas из Кыргызстана
В Нарынской области поймали контрабандистов с лошадиными шкурами
На кыргызско-казахской границе задержали грузовик с 27 тоннами ГСМ без документов
В Кыргызстане поймали контрабандистов с луком
Бизнес
Оператор О! сделал Интернет в&nbsp;сети Turkcell по&nbsp;1 сому за&nbsp;мегабайт Оператор О! сделал Интернет в сети Turkcell по 1 сому за мегабайт
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда