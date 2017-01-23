«Востокэлектро» собрало 1,5 миллиарда сомов в 2016 году

В 2016 году «Востокэлектро» собрало за потребленную электроэнергию 1,5 миллиарда сомов. Об этом сообщила его пресс-служба.

Отмечается, что за год ОАО «Востокэлектро» продало 1,545 миллиарда киловатт-часов электричества. Потребители Иссык-Кульской и Нарынской областей израсходовали на 23,4 миллиона киловатт-часов меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

«Население заплатило за электроэнергию 734,2 миллиона сомов. Дебиторская задолженность на 1 января 2017-го - 397,9 миллиона сомов. В том числе 36,6 миллиона должны предприятия водоканала, 22,6 миллиона – долг Минфина по льготам для населения за четвертый квартал 2016 года, 79 миллионов – долг предприятий «Кыргызжилкоммунсоюза», - отметили в компании.