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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В терминалах Иссык-Куля отменят комиссию по оплате электроэнергии

Комиссию за оплату электроэнергии через терминалы в Иссык-Кульской и Нарынской областях могут отменить уже на днях. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ОАО «Востокэлектро».

пресс-службы ОАО «Востокэлектро»
Фото пресс-службы ОАО «Востокэлектро». Кассы продолжают работать в том же режиме

По ее данным, сейчас кассы работают в штатном режиме, они оборудованы всеми необходимыми санитарными атрибутами и в помещение пускают по несколько человек. 

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«Мы призываем абонентов оплатить счета за электроэнергию в этом месяце, так как в последующем сумма будет накапливаться и платить придется больше. Ведь сейчас все сидят дома и потребление электроэнергии большое», — отметили в пресс-службе.

Между тем уточняется, что пеня начисляться не будет.

В пресс-службе ОАО «Северэлектро» 24.kg сообщили, что все вопросы платы за счета сейчас рассматривают на уровне руководства. Решение сообщат позже.

Отметим, в Нарынской и Иссык-Кульской областях нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом и действует режим чрезвычайной ситуации.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области сегодня вводят чрезвычайное положение и комендантский час.

Всего в Кыргызстане выявлено 44 больных COVID-19. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147903/
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