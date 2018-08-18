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Экономика

ОАО «Северэлектро» в убытке, но расходы на совет директоров увеличило

В 2016 году «Северэлектро» получило убыток на 135 миллионов сомов. Об этом сообщается в отчете аудита Счетной палаты.

Указывается, что доходы распредкомпании за 2016-й составили 7 миллиардов 285 миллионов 500 тысяч сомов, расходы — 7 миллиардов 420 миллионов 500 тысяч сомов.

«ОАО получило убыток на 135 миллионов сомов и в результате за 2016 год не начислены дивиденды на акции, основным держателем которых является Фонд по управлению государственным имуществом.  Однако расходы на содержание совета директоров и членов ревизионной комиссии превысили запланированную в смете сумму. Установленный тариф за транзит электроэнергии составляет 16 тыйынов за 1 кВт·ч, который не меняется на протяжении более 10 лет, несмотря на неоднократное представление Госагентству по регулированию ТЭК обоснованных расчетов. В результате от транзита электроэнергии для поставок частным покупателям-перепродавцам по заключенным договорам компания ежегодно недополучает доходы», — сообщается в отчете Счетной палаты.
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