К 1 декабря ситуация на кыргызско-казахской границе урегулируется. Об этом сегодня на круглом столе сообщил казахстанский эксперт Жаксылык Сабитов.

По его словам, никаких объективных причин для продолжения конфликта нет. После инаугурации нового президента это перестанет быть проблемой.

«Ситуация на границе возникла из-за недоразумений в предвыборный период. Сейчас продолжается нагнетание обстановки. Пока Алмазбек Атамбаев у власти - изменений не будет. Он многое говорил, но извинений не последовало», — сказал Жаксылык Сабитов.

Он считает, что новый президент начнет все с чистого листа. Он не будет жертвовать национальными интересами страны. «Несмотря на то, что он преемник Атамбаева, он не продолжит его курс. В политике нет друзей», — отметил Жаксылык Сабитов.