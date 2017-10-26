14:35
+16
USD 68.52
EUR 80.63
RUB 1.19
Экономика

К 1 декабря ситуация на кыргызско-казахской границе урегулируется

К 1 декабря ситуация на кыргызско-казахской границе урегулируется. Об этом сегодня на круглом столе сообщил казахстанский эксперт Жаксылык Сабитов.

По его словам, никаких объективных причин для продолжения конфликта нет. После инаугурации нового президента это перестанет быть проблемой.

«Ситуация на границе возникла из-за недоразумений в предвыборный период. Сейчас продолжается нагнетание обстановки. Пока Алмазбек Атамбаев у власти - изменений не будет. Он многое говорил, но извинений не последовало», — сказал Жаксылык Сабитов.

Он считает, что новый президент начнет все с чистого листа. Он не будет жертвовать национальными интересами страны. «Несмотря на то, что он преемник Атамбаева, он не продолжит его курс. В политике нет друзей», — отметил Жаксылык Сабитов.
Ссылка:
просмотров: 1192
Версия для печати
Материалы по теме
Азамат Акенеев о способе урегулировать вопрос на границе с Казахстаном
Кыргызстан не получал ответа от ЕЭК и ВТО по ситуации на границе
Производителей и грузоперевозчиков попросили воздержаться от пересечения границы
Кыргызстан — Казахстан: статус «все сложно»
Почему не нужно паниковать по поводу ситуации на кыргызско-казахской границе
Добрались до воды. Кыргызстан намерен осушить Кировское водохранилище
Казахстан заявляет, что из Кыргызстана везут зараженные фрукты и овощи
Ситуация на границе с Казахстаном не повлияла на торговлю. Но только пока
Бизнес не хочет, чтобы политические проблемы отражались на экономике
Экономического эффекта от визита Шавката Мирзиеева стоит ждать к весне 2018-го
Популярные новости
Кыргызстан решил денонсировать соглашение с&nbsp;Казахстаном о&nbsp;помощи в&nbsp;рамках ЕАЭС Кыргызстан решил денонсировать соглашение с Казахстаном о помощи в рамках ЕАЭС
Кыргызстан&nbsp;&mdash; Казахстан: статус &laquo;все сложно&raquo; Кыргызстан — Казахстан: статус «все сложно»
На&nbsp;Кировском водохранилище в&nbsp;Кыргызстане начался сброс воды На Кировском водохранилище в Кыргызстане начался сброс воды
Данные Кыргызстана и&nbsp;Китая об&nbsp;импорте товаров КНР разнятся на&nbsp;$4,1 миллиарда Данные Кыргызстана и Китая об импорте товаров КНР разнятся на $4,1 миллиарда
Бизнес
MegaCom: сеть 3,75G запущена еще в&nbsp;76&nbsp;населенных пунктах! MegaCom: сеть 3,75G запущена еще в 76 населенных пунктах!
Связаться с&nbsp;О! можно в&nbsp;любое время суток Связаться с О! можно в любое время суток
Как сэкономить на&nbsp;связи, если ты&nbsp;СТУДЕНТ? Как сэкономить на связи, если ты СТУДЕНТ?
Бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom: быстрый и&nbsp;удобный Бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom: быстрый и удобный