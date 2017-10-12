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Экономика

Инвесторы получат доступ к информации о выпуске ценных бумаг в Кыргызстане

Инвесторы получат доступ к информации о выпуске ценных бумаг в Кыргызстане. Соответствующие поправки предлагают внести в закон «О рынке ценных бумаг».

Правительство Кыргызстана получит право определять требования к средствам массовой информации, которые могут быть использованы для публикации информации о деятельности регулируемых субъектов рынка ценных бумаг, подлежащей обязательному опубликованию. Участники финансового рынка зачастую формально подходят к исполнению требований законодательства по вопросам раскрытия информации для инвесторов.

В целях доступа инвесторов к более полной информации о выпуске ценных бумаг предлагается дополнить сведения, включаемые в годовой отчет публичной компании, информацией о недвижимом имуществе публичной компании.

Детальные сведения (площадь, правовой статус, планируемые сделки, поступающие предложения) об объектах доступны менеджерам и аффилированным акционерам. Внешние же акционеры имеют общие сведения и зачастую не имеют представления о том, находится ли имущество или его часть все еще в собственности акционерного общества. Актуальная и достоверная информация о недвижимом имуществе, находящемся на балансе АО, крайне важна для принятия инвестиционных решений, отмечают в правительстве.
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