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Экономика

За 5 месяцев 2017 года грузооборот на железной дороге вырос на 10 процентов

Грузооборот железнодорожного транспорта в Кыргызстане за пять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го увеличился на 10 процентов, а пассажирооборот вырос на 6,7 процента. Об этом сегодня на круглом столе на тему «Евразийская интеграция: актуальные вопросы и развитие транспорта и инфраструктуры» сообщил директор Департамента инфраструктуры ЕЭК Ержан Нурахметов.

«Железные дороги у нас интегрированы в единую транспортную систему, их общая протяженность в ЕАЭС составляет около 107 тысяч километров», — сказал он.

Ержан Нурахметов добавил, что после присоединения Кыргызстана к ЕЭС наблюдается положительная динамика выполнения основных показателей перевоза грузов и пассажиров. «Так за пять месяцев 2017 года объем железнодорожных перевозок в КР по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15 процентов», — рассказал директор департамента.

Ержан Нурахметов подчеркнул, что Кыргызстан не имеет выхода к морю, поэтому членство в ЕАЭС позволяет ему получить равный доступ к услугам морских портов.

«В отношении кыргызских грузов применяется унифицированный железнодорожный тариф. И как результат — наращивание экспорта в третьи страны», — добавил он.
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