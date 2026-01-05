12:47
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Экономика

Кыргызстан оказался в пятерке стран, активно закупающих шампанское в России

Кыргызстан оказался в пятерке стран, активно закупающих шампанское в России. Об этом сообщает федеральный центр развития экспорта продукции «Агроэкспорт».

По его данным, РФ с  января по ноябрь 2025 года отправила на внешние рынки больше 2 тысяч тонн игристых вин более чем на $3,3 миллиона. 

За аналогичный период 2024-го отправлено 1,6 тысячи тонн на сумму, превышающую $2,3 миллиона. Таким образом, в физическом отношении отгрузки увеличились на 30 процентов, а в стоимостном — на 41 процент.

В списке главных импортеров первые два места заняли Казахстан и Китай. Доля первого составила 28 процентов, второго — 27 процентов. Также на Беларусь пришлось 17 процентов, на Кыргызстан — 6 процентов, на Абхазию — 5 процентов. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/357065/
просмотров: 257
Версия для печати
Популярные новости
Китай стал первой страной, которая платит проценты на&nbsp;цифровой юань (e-CNY) Китай стал первой страной, которая платит проценты на цифровой юань (e-CNY)
Экономика Кыргызстана: министр рассказал о&nbsp;планах на&nbsp;2026 год Экономика Кыргызстана: министр рассказал о планах на 2026 год
Состояние 500 самых богатых людей мира увеличилось на&nbsp;рекордные $2,2 триллиона Состояние 500 самых богатых людей мира увеличилось на рекордные $2,2 триллиона
Скоро старый Новый год. КР&nbsp;вошла в&nbsp;топ-5 импортеров консервированных огурцов Скоро старый Новый год. КР вошла в топ-5 импортеров консервированных огурцов
Бизнес
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
Во&nbsp;избежание инфляции и&nbsp;сохранения ценности: что делать инвесторам в&nbsp;Бишкеке? Во избежание инфляции и сохранения ценности: что делать инвесторам в Бишкеке?
5 января, понедельник
12:39
Трамп: Не верю, что Украина нанесла удар по резиденции Путина Трамп: Не верю, что Украина нанесла удар по резиденции...
12:25
В 2025 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Кыргызстан увеличился
12:00
Усиление контроля и экономический рост. Как мир увидел Кыргызстан в 2025 году
11:48
Зимний прием в вузы. В первом туре зачислено более 200 абитуриентов
11:44
Кыргызстан оказался в пятерке стран, активно закупающих шампанское в России