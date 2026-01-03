18:24
Скоро старый Новый год. КР вошла в топ-5 импортеров консервированных огурцов

За 11 месяцев 2025 года Россия экспортировала 9 тысяч тонн огурцов и корнишонов, консервированных с добавлением уксуса, на общую сумму почти $12 миллионов. Об этом сообщает Федеральный центр развития экспорта продукции «Агроэкспорт».

По его данным, в топ-5 стран-импортеров входят:

Беларусь — почти $5 миллионов;
Казахстан — почти $4 миллиона;
Китай — более $600 тысяч;
Кыргызстан — более $400 тысяч;
Израиль — более $350 тысяч.

Уточняется, что максимальный объем поставок был зафиксирован в 2024 году, когда Россия экспортировала более 9,5 тысячи тонн консервированных огурцов.
