Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина. Что за год подорожало больше всего

За год общая стоимость продуктовой корзины выросла почти на 9 процентов, несмотря на снижение цен некоторых продуктов. 

Мы каждую неделю проверяем цены на одни и те же продукты в одном супермаркете Бишкека. Расчеты стоимости продуктовой корзины для семьи из четырех человек основаны на нормах потребления, утвержденных правительством Кыргызстана в 2009 году. Корзина включает основные продукты вроде хлеба, мяса, картофеля, овощей, фруктов, сахара, молока, масла, яиц, рыбы и чая. Полученные данные ориентировочны и не учитывают личные предпочтения потребителей.

По сравнению с октябрем 2018 года, когда мы начинали эксперимент, цена корзины выросла более чем в два раза — на 3 тысячи 629 сомов и достигла 6 тысяч 742 сомов.

С начала 2025 года стоимость продуктовой корзины поднялась на 686 сомов, а по отношению к концу 2024 года она стала дороже на 559 сомов.

Среди лидеров роста оказались мясо (+101 сом), перец (+81 сом) и яблоки (+20 сомов). Некоторые позиции, наоборот, снизили свою цену: огурцы (-129 сомов), рис (-30 сомов), яйца (-10 сомов), помидоры (-10 сомов). Однако эти снижения не компенсируют общего тренда повышения цен.


Интересно, что по итогам 2025 года цена неизменной осталась только у молока и рыбы. При этом она держится на одном уровне уже второй год подряд.

Как менялась цена корзины

Стоимость нашей корзины в течение года колебалась неравномерно. Начавшись примерно с уровня 6 тысяч сомов, она испытала несколько волн роста и снижения. Наиболее заметные повышения наблюдались весной и осенью-зимой, тогда как летом фиксировалось временное снижение стоимости.

Минимум зафиксирован 18 октября 2025 года — тогда цена опустилась до 5 тысяч 791 сома. А максимальная отметка была зарегистрирована 6 декабря 2025 года, когда показатель достиг 6 тысяч 927 сомов.


Что касается доходов


Рост зарплаты, как и в 2024 году, опередил подорожание корзины. Средний заработок кыргызстанцев увеличился примерно на 19 процентов и составил 42 тысячи 919 сомов. Подрос и прожиточный минимум. Правда, немного меньше — повышение составило около 11 процентов (8 тысяч 758 сомов). Таким образом, несмотря на инфляцию, реальная покупательская способность граждан Кыргызстана все-таки улучшилась. Хотя и общий уровень расходов для жителей республики слегка повысился. Наибольшим испытанием для семейного бюджета стало удорожание мясных продуктов и овощей, которые традиционно занимают центральное место в рационе многих семей.
