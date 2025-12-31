13:46
Экономика

Кыргызстан обеспечивает себя растительным маслом на 56,5 процента

В Кыргызской Республике последовательно реализуются меры по импортозамещению растительного масла. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, в этом году открыто пять новых предприятий по переработке масличных культур: одно — в Иссык-Кульской области, два — в Нарынской, по одному — в Таласской и Чуйской.

По сведениям Национального статистического комитета, всего в стране зарегистрированы 9 крупных и 136 малых предприятий, осуществляющих переработку масличных культур.

За 11 месяцев произведено около 18,5 тысячи тонн растительного масла. Обеспеченность за счет собственного производства достигла 56,5 процента против 20,2 процента в 2022-м.

Отмечается, что параллельно министерство проводит работу по распространению высокоурожайных сортов масличных культур. В настоящее время ведутся испытания новых сортов, завезенных из США, России, Казахстана и Турции.
