Экономика

Сом подешевел, несмотря на валютную интервенцию. Курс на 23 декабря

Фото из интернета. Китайский юань вновь обновил годовой рекорд стоимости

Официальные курсы евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,6313 сома (рост на 0,2 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,26 сома, продажа — 103,25 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0942 сома (скачок на 0,7 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,096 сома, продажа — 1,124 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1698 сома (рост на 0,53 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1489 сома, продажа — 0,1806 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,426 сома (рост на 0,05 процента). Китайская валюта вновь обновила рекорд по годовой стоимости.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 13 сомов.

  • Восьмую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 22 декабря. Всего он реализовал $179,5 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $853 миллионов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355576/
просмотров: 170
