09:32
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Экономика

Рубль продолжает обваливаться, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 15 декабря

Фото из интернета. На фоне обвала российского рубля юань бьет рекорды по годовой стоимости

Официальные курсы евро и китайского юаня выросли, российского рубля и казахского тенге — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,5526 сома (рост на 0,25 процента). Новый месячный максимум.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,04 сома, продажа — 103,04 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0975 сома (падение на 1,32 процента). Рубль потерял 4,09 процента стоимости за неделю. Это самый серьезный обвал за последние несколько месяцев.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,084 сома, продажа — 1,121 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1674 сома (снижение на 0,48 процента). Падение продолжалось всю неделю. За это время тенге подешевел на 4,4 процента.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1486 сома, продажа — 0,1843 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,3952 сома (рост на 0,03 процента). Третий подряд рекорд по годовой стоимости китайской валюты.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,7 сома.

  • Седьмую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 5 декабря. Всего он реализовал $83 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $673,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354559/
просмотров: 170
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 12 декабря
Рубль сильно просел, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 12 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 11 декабря
Рубль и тенге вновь заметно подешевели. Курс валют на 11 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 декабря
Рубль и тенге после роста продолжают дешеветь. Курс валют на 10 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 9 декабря
Рубль прекратил расти и подешевел, евро подорожал. Курс валют на 9 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 8 декабря
Рубль вновь заметно подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на 8 декабря
Популярные новости
Рубль сильно просел, тенге тоже дешевеет. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;декабря Рубль сильно просел, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 12 декабря
Рубль и&nbsp;тенге вновь заметно подешевели. Курс валют на&nbsp;11&nbsp;декабря Рубль и тенге вновь заметно подешевели. Курс валют на 11 декабря
ОАО &laquo;Аэропорты Кыргызстана&raquo; выставило на&nbsp;аукцион пять самолетов&nbsp;&mdash; СМИ ОАО «Аэропорты Кыргызстана» выставило на аукцион пять самолетов — СМИ
Самозапрет на&nbsp;кредитование. Опыт кыргызстанцев Самозапрет на кредитование. Опыт кыргызстанцев
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
15 декабря, понедельник
09:24
В Кыргызстане начинается показ нового исторического сериала «Кара-Кыргыз» В Кыргызстане начинается показ нового исторического сер...
09:23
Рубль продолжает обваливаться, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 15 декабря
09:09
В селе Александровка Чуйской области ночью произошел крупный пожар на рынке
09:07
Для применения межгосударственных стандартов в СНГ создадут правовую основу
08:44
В селе Кашкалдак будет своя система питьевого водоснабжения: объявлен тендер