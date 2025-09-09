На что потратили деньги из фондов президента и председателя кабмина в 2024 году

Кабинет министров отчитался о расходах средств из фондов президента и председателя кабинета министров. Данные содержатся в отчете об исполнении бюджета за 2024 год.
Сообщается, что в 2024 году в фонде главы государства было предусмотрено 3 миллиарда 638 миллионов 500 тысяч сомов.
Отмечается, что средства фонда президента выделены на:
- материальную помощь физическим лицам — 43 миллиона 100 тысяч сомов;
- проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий —769 миллионов сомов;
- укрепление материально-технической базы — 71 миллион 200 тысяч сомов;
- благоустройство социальных объектов и строительство объектов — 947 миллионов 200 тысяч сомов.
Фактическое исполнение расходов по фонду президента за 2024 год составило 1 миллиард 830 миллионов 500 тысяч сомов.
Также, согласно отчету, в 2024 году в резервном фонде председателя кабинета министров и резервном фонде спикера Жогорку Кенеша было предусмотрено по 70 миллионов сомов. Из них было выделено 44 миллиона 400 тысяч сомов и 68 миллионов 500 тысяч сомов.
Средства из фонда председателя кабмина были направлены на:
- материальную помощь физическим лицам — 9 миллионов 800 тысяч сомов;
- поддержку спортивных, культурно-массовых мероприятий — 19 миллионов 600 тысяч сомов;
- поддержку укрепления материально-технической базы, организации мероприятий — 15 миллионов сомов.
Средства из резервного фонда спикера были направлены на:
- ремонт и улучшение материально-технической базы объектов и инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности — 22 миллиона сомов;
- поддержку при проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий — 4 миллиона 800 тысяч сомов;
- помощь юридическим лицам — 12 миллионов 200 тысяч сомов;
- помощь ветеранам труда, выдающимся личностям республики, малоимущим слоям населения — 27 миллионов сомов.
- помощь депутатам Жогорку Кенеша, их консультантам и помощникам, работникам аппарата Жогорку Кенеша и управления делами Жогорку Кенеша — 2 миллиона 500 тысяч сомов.