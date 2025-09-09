На что потратили деньги из фондов президента и председателя кабмина в 2024 году

Кабинет министров отчитался о расходах средств из фондов президента и председателя кабинета министров. Данные содержатся в отчете об исполнении бюджета за 2024 год.

Сообщается, что в 2024 году в фонде главы государства было предусмотрено 3 миллиарда 638 миллионов 500 тысяч сомов.

Отмечается, что средства фонда президента выделены на:

материальную помощь физическим лицам — 43 миллиона 100 тысяч сомов;

проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий —769 миллионов сомов;

укрепление материально-технической базы — 71 миллион 200 тысяч сомов;

благоустройство социальных объектов и строительство объектов — 947 миллионов 200 тысяч сомов.

Фактическое исполнение расходов по фонду президента за 2024 год составило 1 миллиард 830 миллионов 500 тысяч сомов.

Также, согласно отчету, в 2024 году в резервном фонде председателя кабинета министров и резервном фонде спикера Жогорку Кенеша было предусмотрено по 70 миллионов сомов. Из них было выделено 44 миллиона 400 тысяч сомов и 68 миллионов 500 тысяч сомов.

Средства из фонда председателя кабмина были направлены на:

материальную помощь физическим лицам — 9 миллионов 800 тысяч сомов;

поддержку спортивных, культурно-массовых мероприятий — 19 миллионов 600 тысяч сомов;

поддержку укрепления материально-технической базы, организации мероприятий — 15 миллионов сомов.

Средства из резервного фонда спикера были направлены на: