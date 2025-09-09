12:46
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.07
Экономика

На что потратили деньги из фондов президента и председателя кабмина в 2024 году

Кабинет министров отчитался о расходах средств из фондов президента и председателя кабинета министров. Данные содержатся в отчете об исполнении бюджета за 2024 год.

Сообщается, что в 2024 году в фонде главы государства было предусмотрено 3 миллиарда 638 миллионов 500 тысяч сомов.

Отмечается, что средства фонда президента выделены на:

  • материальную помощь физическим лицам — 43 миллиона 100 тысяч сомов;
  • проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий —769 миллионов сомов;
  • укрепление материально-технической базы — 71 миллион 200 тысяч сомов;
  • благоустройство социальных объектов и строительство объектов — 947 миллионов 200 тысяч сомов.

Фактическое исполнение расходов по фонду президента за 2024 год составило 1 миллиард 830 миллионов 500 тысяч сомов.

Также, согласно отчету, в 2024 году в резервном фонде председателя кабинета министров и резервном фонде спикера Жогорку Кенеша было предусмотрено по 70 миллионов сомов. Из них было выделено 44 миллиона 400 тысяч сомов и 68 миллионов 500 тысяч сомов.

Средства из фонда председателя кабмина были направлены на:

  • материальную помощь физическим лицам — 9 миллионов 800 тысяч сомов;
  • поддержку спортивных, культурно-массовых мероприятий — 19 миллионов 600 тысяч сомов;
  • поддержку укрепления материально-технической базы, организации мероприятий — 15 миллионов сомов.

Средства из резервного фонда спикера были направлены на:

  • ремонт и улучшение материально-технической базы объектов и инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности — 22 миллиона сомов;
  • поддержку при проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий — 4 миллиона 800 тысяч сомов;
  • помощь юридическим лицам — 12 миллионов 200 тысяч сомов;
  • помощь ветеранам труда, выдающимся личностям республики, малоимущим слоям населения — 27 миллионов сомов.
  • помощь депутатам Жогорку Кенеша, их консультантам и помощникам, работникам аппарата Жогорку Кенеша и управления делами Жогорку Кенеша — 2 миллиона 500 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/342775/
просмотров: 495
Версия для печати
Материалы по теме
Для резервного фонда президента выделят 500 миллионов сомов
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, евро и&nbsp;тенге подорожали. Курс валют на&nbsp;8&nbsp;сентября Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 8 сентября
Камбаратинская ГЭС-1: какие последствия и&nbsp;риски несет стройка века Камбаратинская ГЭС-1: какие последствия и риски несет стройка века
Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о&nbsp;том, как с&nbsp;умом раскрывать теневые схемы Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о том, как с умом раскрывать теневые схемы
Доллар и&nbsp;евро вновь подорожали, рубль подешевел. Курс валют на&nbsp;5&nbsp;сентября Доллар и евро вновь подорожали, рубль подешевел. Курс валют на 5 сентября
Бизнес
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
Visa и&nbsp;MBank запускают She&rsquo;s Next в&nbsp;Кыргызстане для женщин-предпринимателей Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
9 сентября, вторник
12:34
Мунарбек Сейитбек уулу выбыл из претендентов на медали чемпионата мира по боксу Мунарбек Сейитбек уулу выбыл из претендентов на медали...
12:29
В Чуйской области задержаны подозреваемые в серии краж скота
12:20
На поездку в Италию и Ватикан делегация потратила 11 миллионов сомов
12:20
В Кыргызстане производство минеральной воды увеличилось в 3,5 раза
12:05
Военная прокуратура раскрыла случаи насилия в армии КР: подозреваемые задержаны