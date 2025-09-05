11:27
Экономика

Кредитный портфель банковской системы КР составляет 416,9 миллиарда сомов

Кредитный портфель банковской системы Кыргызстана составляет 416,9 миллиарда сомов, увеличившись за второй квартал этого года на 12,2 процента. Такие данные содержатся в отчете Национального банка о денежно-кредитной политике за указанный период.

Кредитование экономики продолжает расти, отмечает регулятор. Рост обеспечен расширением кредитных ресурсов в национальной валюте — до 341,8 миллиарда сомов (на 13,8 процента). В том числе на это повляли:

  • потребительские кредиты — рост на 18,7 процента;
  • ипотечное кредитование — рост на 8,9 процента;
  • кредиты для торговли и коммерческих операций — рост на 8 процентов.

По информации Нацбанка, кредитный портфель в иностранной валюте увеличился на 5,7 процента, составив 75,1 миллиарда сомов. Основным сектором кредитования в иностранной валюте стали торговля и коммерческие операции, на долю которых пришлось 57,9 процента.

Кредитный портфель в национальной валюте за год вырос на 54 процента. Сохраняется высокий спрос на кредиты. Основная доля из них приходится на потребительское кредитование, ипотеку и кредиты реальному сектору.
