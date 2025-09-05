Кредитный портфель банковской системы КР составляет 416,9 миллиарда сомов

Кредитный портфель банковской системы Кыргызстана составляет 416,9 миллиарда сомов, увеличившись за второй квартал этого года на 12,2 процента. Такие данные содержатся в отчете Национального банка о денежно-кредитной политике за указанный период.

Кредитование экономики продолжает расти, отмечает регулятор. Рост обеспечен расширением кредитных ресурсов в национальной валюте — до 341,8 миллиарда сомов (на 13,8 процента). В том числе на это повляли:

потребительские кредиты — рост на 18,7 процента;

ипотечное кредитование — рост на 8,9 процента;

кредиты для торговли и коммерческих операций — рост на 8 процентов.

По информации Нацбанка, кредитный портфель в иностранной валюте увеличился на 5,7 процента, составив 75,1 миллиарда сомов. Основным сектором кредитования в иностранной валюте стали торговля и коммерческие операции, на долю которых пришлось 57,9 процента.

Кредитный портфель в национальной валюте за год вырос на 54 процента. Сохраняется высокий спрос на кредиты. Основная доля из них приходится на потребительское кредитование, ипотеку и кредиты реальному сектору.