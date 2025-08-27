13:55
USD 87.35
EUR 101.48
RUB 1.08
Экономика

«АвтоВАЗ» планирует запуск крупноузловой сборки автомобилей Lada в Кыргызстане

Российский «АвтоВАЗ» совместно с инвестиционным фондом Central Asia Capital планирует в 2026 году запустить крупноузловую сборку автомобилей Lada в Кыргызстане. Об этом сообщают «Ведомости».

Отмечается, что представитель предприятия подтвердил проработку такой возможности с коллегами из КР и отметил заинтересованность компании в развитии проекта.

Общий объем инвестиций в проект составит $30 миллионов, сказал представитель фонда. По его словам, финансирование будет вестись за счет собственных средств Central Asia Capital и привлеченных через выпуск облигаций.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/341098/
просмотров: 288
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане начали выпускать автомобили Chevrolet Cobalt, Onix и Tracker
Завод по сборке автомобилей запустили в Чуйской области. Как он выглядит
Узбекистан и Кыргызстан определились с местом для завода по выпуску автомобилей
Популярные новости
Мелкий уголь отпускать населению не&nbsp;будут&nbsp;&mdash; &laquo;Кыргызкомур&raquo; Мелкий уголь отпускать населению не будут — «Кыргызкомур»
Доллар и&nbsp;рубль продолжают дешеветь к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;августа Доллар и рубль продолжают дешеветь к сому. Курс валют на 26 августа
В&nbsp;Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров В Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров
В&nbsp;Кыргызстане зарплаты растут, но&nbsp;текучесть кадров остается проблемой В Кыргызстане зарплаты растут, но текучесть кадров остается проблемой
Бизнес
Онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;O!Business&nbsp;&mdash; быстро, удобно и&nbsp;без залога Онлайн-кредит для ИП в O!Business — быстро, удобно и без залога
Новый мобильный банкинг от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ABank Новый мобильный банкинг от «Айыл Банка» — ABank
Как устойчивое развитие сделало &laquo;Бакай Банк&raquo; одним из&nbsp;лидеров по&nbsp;ESG в&nbsp;ЦА Как устойчивое развитие сделало «Бакай Банк» одним из лидеров по ESG в ЦА
Красивый номер со&nbsp;скидкой в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана Красивый номер со скидкой в честь Дня независимости Кыргызстана
27 августа, среда
13:34
Переход на 12-летнее образование. Новые учебники отгружают в регионы Переход на 12-летнее образование. Новые учебники отгруж...
13:33
«АвтоВАЗ» планирует запуск крупноузловой сборки автомобилей Lada в Кыргызстане
13:18
В ЦСМ требуют деньги за гарантированные услуги? Звоните в ФОМС
13:11
Онлайн-кредит для ИП в O!Business — быстро, удобно и без залога
13:11
Двое иранских альпинистов, пропавших на пике Победы, признаны погибшими