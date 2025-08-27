«АвтоВАЗ» планирует запуск крупноузловой сборки автомобилей Lada в Кыргызстане

Российский «АвтоВАЗ» совместно с инвестиционным фондом Central Asia Capital планирует в 2026 году запустить крупноузловую сборку автомобилей Lada в Кыргызстане. Об этом сообщают «Ведомости».

Отмечается, что представитель предприятия подтвердил проработку такой возможности с коллегами из КР и отметил заинтересованность компании в развитии проекта.

Общий объем инвестиций в проект составит $30 миллионов, сказал представитель фонда. По его словам, финансирование будет вестись за счет собственных средств Central Asia Capital и привлеченных через выпуск облигаций.