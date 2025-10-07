11:00
Экономика

Запрет на ввоз кузовов автотранспортных средств ввели в Кыргызстане

Временный запрет на ввоз кузовов автотранспортных средств ввели в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на подписанное постановление.

Как ранее сообщало Министерство экономики и коммерции, ставшее инициатором запрета, основная цель инициативы — обеспечить безопасность дорожного движения и прозрачность на рынке движимого имущества.

Запрет направлен на то, чтобы не допустить ввоз так называемых «конструкторов» — легковых автомобилей (категория M1), собранных в Кыргызстане из отдельных, импортируемых запчастей, агрегатов и кузовов.

В Минэкономики подчеркивали, что такие машины, как правило, не проходят таможенное оформление. Их сборка и постановка на учет проводятся с использованием поддельных или отсутствующих документов. Это нарушает законодательство и наносит ущерб государственному бюджету.

Отдельной проблемой разработчики документа называли участившуюся практику замены кузова в регистрационных сведениях авто. В таких случаях в уполномоченные органы часто предоставляют поддельные документы о происхождении кузова либо не предоставляют их вовсе.

В результате этого фактически легализуют автомобили, ввезенные без таможенной очистки, что позволяет уклоняться от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов. По мнению Минэкономики, это способствует росту теневого сектора экономики и подрывает доверие граждан.

По данным Нацстаткома КР, больше всего кузовов автомобилей в республику ввозят из Литвы, Японии и Германии.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/346239/
