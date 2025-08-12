Фисташки из Узбекистана не допустили для ввоза в Кыргызстан

11 августа департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провел контрольные мероприятия на пункте пропуска «Достук» на кыргызско-узбекском участке государственной границы. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, в ходе проверки установлено, что на территорию Кыргызстана ввозили фисташки общим весом 3,5 тонны из Узбекистана с нарушением карантинных фитосанитарных требований. В частности, на упаковке подкарантинной продукции отсутствовала обязательная маркировка, поэтому груз возвращен отправителю.

Кроме того, ежедневно фиксируется в среднем пять-шесть случаев несоответствия ручной клади, перевозимой гражданами РУз, требованиям законодательства в сфере карантина растений. С июля по август 2025 года зарегистрировано 60 подобных случаев, по всем из них составлены соответствующие акты.

Департамент напоминает о необходимости строгого соблюдения фитосанитарных требований для предотвращения ввоза и распространения карантинных вредителей и болезней растений.