В Кыргызстане намерены восстановить государственные конные заводы. Об этом стало известно во время посещения главой Минсельхоза Бакытом Торобаевым центра развития этнокультуры, индустрии конного спорта и чистокровного коневодства в Чолпон-Ате Иссык-Кульского района, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, основной целью всех субъектов чистокровного коневодства является улучшение племенных и продуктивных качеств лошадей за счет использования генетических, современных биотехнологических методов и приемов.