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Экономика

В Кыргызстане намерены восстановить государственные конные заводы

В Кыргызстане намерены восстановить государственные конные заводы. Об этом стало известно во время посещения главой Минсельхоза Бакытом Торобаевым центра развития этнокультуры, индустрии конного спорта и чистокровного коневодства в Чолпон-Ате Иссык-Кульского района, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, основной целью всех субъектов чистокровного коневодства является улучшение племенных и продуктивных качеств лошадей за счет использования генетических, современных биотехнологических методов и приемов.

«Коневодство в среднем дает в год 30 тысяч тонн мяса в живом весе, а также до 5-6 тысяч тонн кобыльего молока для приготовления кумыса. Из общего поголовья лошадей мясные составляют 26-30 процентов. Спортивное направление включает лошадей, выведенных для национальных и классических видов спорта. Одной из основных наших целей является работа по реорганизации и восстановлению государственных конных заводов для сохранения и возрождения генофонда кыргызской лошади», — сказал Бакыт Торобаев.  
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/334430/
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