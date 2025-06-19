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Экономика

Нарынгидроэнергострой увеличит уставной капитал на 150 миллионов сомов

ОАО «Нарынгидроэнергострой» увеличт свой уставной капитал на 150 миллионов сомов. Соответствующее распоряжение о выделении средств подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование по согласованию с парламентским комитетом по бюджету, экономической и фискальной политике. Ведомство также должно предусмотреть корректировки при подготовке изменений в закон о республиканском бюджете на 2025–2027 годы.

Министерство энергетики проведет процедуру увеличения уставного капитала предприятия, а Служба регулирования и надзора за финансовым рынком — регистрацию дополнительного выпуска акций ОАО «Нарынгидроэнергострой».

Отмечается, что компания имеет стратегическое значение в гидроэнергетическом секторе страны. Решение о поддержке направлено на укрепление энергетической инфраструктуры КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/333255/
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