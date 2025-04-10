Рубль упал, доллар вырос. Курс валют на 10 апреля

Официальные курсы доллара, евро, казахского тенге и китайского юаня за сутки повысились, тогда как курс российского рубля незначительно снизился.
Доллар США
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Официальный курс Нацбанка — 87,3911 сома (рост — 0,38 процента).
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Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 87,31 сома, продажа — 87,80 сома.
Евро
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Официальный курс НБ КР — 96,3618 сома (рост — 1,20 процента).
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Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 95,57 сома, продажа — 96,57 сома.
Российский рубль
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Официальный курс Национального банка — 1,0133 сома (снижение — 0,02 процента).
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Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 1,007 сома, продажа — 1,038 сома.
Казахский тенге
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Официальный курс Нацбанка — 0,1678 сома (рост — 0,12 процента).
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Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 0,1162 сома, продажа — 0,1873 сома.
Китайский юань
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Официальный курс НБ КР — 11,8902 сома (рост — 0,21 процента).
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Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 11,90 сома, продажа — 12,40 сома.