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Экономика

Новые формы документов в системе «Электронный счет-фактура» внедряет ГНС

Новые формы документов в информационной системе «Электронный счет-фактура» (ЭСФ) внедряет Государственная налоговая служба.

В ведомстве проинформировали, что для упрощения учета и снижения административной нагрузки на сельхозпроизводителей создана форма электронного счета-фактуры (BLANK STI-110). Налогоплательщики при закупке сельхозпродукции теперь могут сами оформлять документ от имени покупателя.

Форму ЭСФ (BLANK STI-110) также могут применять предприниматели, осуществляющие торговлю на рынках и мини-рынках, включенных в специальный реестр. Необходимо обязательно указать номер электронной товаротранспортной накладной в примечании к ЭСФ.

Дополнительно введена форма первичного учетного документа (BLANK STI-109). Она применяется при поступлении предоплаты, списании безнадежной задолженности и аннулировании регистрации по НДС и позволяет в электронном виде оформлять аванс, остаток и долг, через информационную систему «Электронный счет-фактура». То есть больше нет необходимости вручную указывать суммы предоплаты аванса в отчетах по НДС.

В Налоговой службе напоминают, что в соответствии с законодательством налоговое обязательство по НДС от суммы поступившей предоплаты возникает по облагаемой поставке. Поставки сельхозпроизводителей освобождены от уплаты НДС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314710/
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