В Оше десять бизнес-предприятий получили сертификат на бренд

В Ошской области прошло очередное заседание бренд-комитета по национальному экономическому проекту «Одно село — один продукт». Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

Основная цель встречи — помощь в создании имиджа и бренда местной региональной продукции.

«Отобраны продукты, произведенные с использованием местных ресурсов, им вручили сертификаты «Ош-Бренд ОСОП», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы МЭК. Продукты, получившие бренды

Бренды получили:

— фрукты и орехи — Бакыт Турдумаматов;

— бискотти с фруктами и орехами — кондитерский цех «Адеми»;

— лимонный нектар с медом — цех переработки «Тепе-Коргон татымы»;

— лимонный сок (100 процентов) — цех переработки «Тепе-Коргон татымы»;

— яблочный сок с айвой — Уулкан Салибай кызы;

— мед «Курманжан Датка» — кооператив «Алай Тоо Асели»;

— печенье из нута — Айгерим Раатбек кызы;

— уксус из хурмы — Хуриятхан Абдуллаева;

— деревянные поделки — студия Wood Atelier;

— сладкие орехи — Эльчибек Орозбеков.