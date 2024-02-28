В Оше десять бизнес-предприятий получили сертификат на бренд

В Ошской области прошло очередное заседание бренд-комитета по национальному экономическому проекту «Одно село — один продукт». Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции.
Основная цель встречи — помощь в создании имиджа и бренда местной региональной продукции.
«Отобраны продукты, произведенные с использованием местных ресурсов, им вручили сертификаты «Ош-Бренд ОСОП», — говорится в сообщении.
— фрукты и орехи — Бакыт Турдумаматов;
— бискотти с фруктами и орехами — кондитерский цех «Адеми»;
— лимонный нектар с медом — цех переработки «Тепе-Коргон татымы»;
— лимонный сок (100 процентов) — цех переработки «Тепе-Коргон татымы»;
— яблочный сок с айвой — Уулкан Салибай кызы;
— мед «Курманжан Датка» — кооператив «Алай Тоо Асели»;
— печенье из нута — Айгерим Раатбек кызы;
— уксус из хурмы — Хуриятхан Абдуллаева;
— деревянные поделки — студия Wood Atelier;
— сладкие орехи — Эльчибек Орозбеков.