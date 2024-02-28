11:19
USD 89.43
EUR 97.09
RUB 0.97
Экономика

В Оше десять бизнес-предприятий получили сертификат на бренд

В Ошской области прошло очередное заседание бренд-комитета по национальному экономическому проекту «Одно село — один продукт». Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

Основная цель встречи — помощь в создании имиджа и бренда местной региональной продукции.

«Отобраны продукты, произведенные с использованием местных ресурсов, им вручили сертификаты «Ош-Бренд ОСОП», — говорится в сообщении.

пресс-службы МЭК
Фото пресс-службы МЭК. Продукты, получившие бренды
Бренды получили:

— фрукты и орехи — Бакыт Турдумаматов;

— бискотти с фруктами и орехами — кондитерский цех «Адеми»;

— лимонный нектар с медом — цех переработки «Тепе-Коргон татымы»;

— лимонный сок (100 процентов) — цех переработки «Тепе-Коргон татымы»;

— яблочный сок с айвой — Уулкан Салибай кызы;

— мед «Курманжан Датка» — кооператив «Алай Тоо Асели»;

— печенье из нута — Айгерим Раатбек кызы;

— уксус из хурмы — Хуриятхан Абдуллаева;

— деревянные поделки — студия Wood Atelier;

— сладкие орехи — Эльчибек Орозбеков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287754/
просмотров: 434
Версия для печати
Популярные новости
Токтогульское водохранилище. Объем воды чуть больше 8&nbsp;миллиардов кубометров Токтогульское водохранилище. Объем воды чуть больше 8 миллиардов кубометров
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;24&nbsp;февраля. Больше всего подешевели огурцы Продуктовая корзина Бишкека на 24 февраля. Больше всего подешевели огурцы
Россия на&nbsp;полгода введет запрет на&nbsp;экспорт бензина Россия на полгода введет запрет на экспорт бензина
Антимонопольная служба назвала причину повышения цен на&nbsp;ГСМ в&nbsp;Кыргызстане Антимонопольная служба назвала причину повышения цен на ГСМ в Кыргызстане
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
28 февраля, среда
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 февраля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 фе...
10:53
Акылбек Жапаров вновь напомнил о намерении создать чат GPT на кыргызском языке
10:39
Кабмин хочет, чтобы госуслуги были доступны в банковских приложениях и кошельках
10:20
Свидетельство об окончании школы и аттестат будут выдаваться бесплатно
10:00
Новое в Налоговом кодексе. Как это повлияет на рынки и кому снизили налоги