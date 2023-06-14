Бизнес в сфере дошкольного образования освобожден от уплаты налогов

Налоговая служба разъяснила порядок налогообложения индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги дошкольного образования.

Постановлением кабинета министров от 29 мая 2023 года установлено, что физическое лицо, осуществляющее деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, вправе предоставлять услуги дошкольного образования в жилых помещениях. Бизнесмены, оказывающие услуги дошкольного образования, могут пройти налоговую регистрацию в качестве плательщика единого налога с нулевой ставкой.

Такие предприниматели освобождены от уплаты единого налога и сдачи отчета по нему.

На себя ИП будет приобретать страховой полис, а на работников — электронный патент и полис. Предприниматели также освобождены от представления отчета по подоходному налогу и по средствам государственного социального страхования. При этом им необходимо ежегодно до 1 апреля сдавать налоговую декларацию в электронном виде.

«Кроме того, постановлением кабмина виды деятельности на основе патента для индивидуальной трудовой деятельности дополнены новым. Теперь физические лица, оказывающие услуги (воспитателя, его помощника — няни, повара, педагога) индивидуальным предпринимателям в сфере дошкольного образования, будут работать на основе патента. Электронный патент необходимо приобретать через «личный налоговый кабинет», — рассказали в Налоговой службе.