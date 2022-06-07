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Экономика

Официальный курс доллара в Кыргызстане остается прежним — 79,5 сома

Национальный банк Кыргызстана установил официальные курсы валюты на 8 июня. Курс доллара остался неизменным.

На завтра номинальный курс доллара США установлен на уровне 79,5 сома. В обменных пунктах столицы и коммерческих банках «американца» сейчас покупают по 80,5-81,5 сома, продают по 81,5-82,5 сома.

Курс евро снизился на 0,67 процента — с 85,4705 до 84,8981 сома.

Официальный курс рубля остается выше 1 сома. На завтра он составит 1,2997 сома. Это на 0,95 процента выше сегодняшнего показателя.

Тенге подорожал на 0,54 процента — до 0,1851 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/236161/
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