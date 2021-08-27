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Экономика

Бизнес-омбудсмен шокирован отношением госорганов к предпринимателям Кыргызстана

«Я шокирован действиями отдельных государственных органов в отношении бизнеса, которые наблюдаю с момента своего назначения», — заявил сегодня бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит на круглом столе по вопросам улучшения системы урегулирования коммерческих и административных споров.

По его словам, в процессе рассмотрения жалоб предпринимателей он столкнулся с многочисленными случаями незаконных решений в отношении бизнеса, давлением на предпринимателей и отсутствием ответственности государственных органов за подобные действия. В рамках рассмотрения жалоб предпринимателей институт бизнес-омбудсмена регулярно сталкивается с низким уровнем сотрудничества, препятствиями и сопротивлением государственных органов в предоставлении необходимой информации.

Бизнес нуждается в поддержке, восстановлении, помощи в создании рабочих мест, экономика — в восстановлении. Бизнес нуждается в адекватном и устойчивом партнерстве с государством, которого, к сожалению, на данный момент нет.

Робин Орд-Смит

«Ситуация требует конкретных действий со стороны государства для реализации ранее озвученных обещаний по защите бизнеса. Я и мои коллеги продолжим работу в качестве альтернативного инструмента и института для досудебного урегулирования споров между субъектами бизнеса и государственными органами», — заключил бизнес-омбудсмен.

Заместитель бизнес-омбудсмена Сергей Пономарев рассказал, что существующий механизм урегулирования споров неэффективен и усложнен. Госорганы взяли за практику самостоятельно толковать и представлять разъяснения норм законодательства. При этом зачастую не имеют полномочий на подобное.

Механизмы урегулирования споров между государством и бизнесом ограничены, поэтому часто предпринимателям приходится обращаться в суды.

На примере налоговых апелляций продемонстрирован несправедливый и неэффективный механизм рассмотрения апелляций на решения налоговых органов. Это делается в центральном аппарате ГНС, что не является объективным и беспристрастным подходом. В качестве альтернативного метода предложено создание коллективного механизма рассмотрения апелляций на решения налоговых органов.

«Широко распространенной практикой является перенаправление жалоб субъектов бизнеса вышестоящими госорганами должностным лицам, на действия/решения которых и подана жалоба. Это лишает обращение смысла. Необходима конкретная ответственность госорганов и должностных лиц за нарушение обязательства исключать случаи направления жалоб должностным лицам, действия которых обжалуются», — отметил Сергей Пономарев.

Государственные органы не соблюдают установленных законодательством сроков рассмотрения писем от бизнес-омбудсмена и субъектов предпринимательской деятельности.

«В ответ на наши запросы государственные органы зачастую предоставляют некачественные, уклончивые и некомпетентные ответы, а в отдельных случаях и вообще оставляют официальные запросы без ответов. Это значительно затрудняет нашу работу по рассмотрению жалоб предпринимателей на действия и решения государственных органов, органов местного самоуправления и госпредприятий», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/205441/
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