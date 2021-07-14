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Экономика

Дом в Тогуз-Булаке. В «Северэлектро» объяснили, откуда баснословные суммы долга

В ОАО «Северэлектро» ответили на обращение адвоката Айбека Малиева на незаконное начисление долгов за электроэнергию.

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По данным компании, для досудебного урегулирования спора по счету за электроэнергию абоненту в мае 2018 года предъявлена претензия. Ее вручили родственнику под роспись для передачи. Но сам владелец дома ничего на обращение энергетиков не ответил.

«Со стороны ОАО «Северэлектро» подан иск в Ыссык-Атинский районный суд о взыскании дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию. Его ответчик проигнорировал. Из-за неявки в суд абонента вынесено заочное решение от 4 сентября 2018 года об удовлетворении искового заявления ОАО «Северэлектро». Но определением от 22 октября 2018-го заочное решение от 4 сентября 2018 года отменено», — рассказали в компании.

Решением от 21 ноября 2018-го исковое заявление ОАО «Северэлектро» к владельцу дома в селе Тогуз-Булак о взыскании дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию оставлено без удовлетворения.

«Решением суда не признано незаконное и необоснованное начисление, а только отменено взыскание. В суде ответчик не смог опровергнуть необоснованность начисления суммы дебиторской задолженности. Ведь он самовольно демонтировал прибор электрического учета», — утверждают в ОАО «Северэлектро».

При этом в компании ответили и на утверждения, что на участке нет ни счетчика, ни какого-либо подключения. По ее данным, согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, ответчик по делу является собственником участка и домостроения с 2004 года. Расположено оно по улице Бейшеналиевой. Но в службу сбыта города Канта не поступало заявление о том, что улица Школьная переименована в улицу Бейшеналиевой.

«Пункт 95 правил пользования электрической энергией (ППЭЭ) гласит, что при несогласии с составленной суммой абонент должен обратиться с заявлением о проведении перерасчета. Но этого также не сделано. Более того, абонент при сносе своего жилого дома не обратился с заявлением в службу сбыта Кантского РЭС о демонтаже прибора электрического учета, а также не представил заявление, что не проживает по этому адресу», — заключили в компании.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/201037/
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