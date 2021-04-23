Швейцария и Германия помогут югу Кыргызстана в развитии частного сектора

Швейцария и Германия оказывают поддержку южным регионам Кыргызстана в развитии частного сектора. Об этом сообщили в посольстве Швейцарии в Кыргызстане.

В Оше официально запустили вторую фазу проекта «Устойчивое экономическое развитие» для реализации программы «Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызстане». Благодаря швейцарскому финансированию программа расширит свою деятельность на Баткенскую область. Правительство этой страны выделяет 2,1 миллиона евро. Дополнительные средства будут направлены на продолжение работы в Джалал-Абадской области и на укрепление новых цепочек добавленной стоимости в Баткенской.

«Программа будет оказывать поддержку местным производителям и предпринимателям для улучшения перспектив получения доходов и для использования зеленых технологий. В Баткенской области будет воспроизведена успешная бизнес-модель, которая сработала в Джалал-Абадской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2015 года вклад Швейцарии в проект составляет почти 7 миллионов евро. Программа помогла создать прибыльные частные технические консультационные услуги, которые улучшили производство и открыли доступ к международной торговле для органических слив и ранних овощей. Только в Джалал-Абадской области были созданы около 1 тысячи новых рабочих мест, почти 600 сельхозпроизводителей существенно увеличили свои доходы, а порядка 140 малых и средних предприятий пищевой промышленности увеличили свои доходы на 40 процентов.