Фискализацию таможенных и налоговых процедур вновь обсудили в правительстве

Премьер-министр Улукбек Марипов провел совещание по внедрению цифровизации налоговых и таможенных процедур. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По его словам, одна из главных задач — это полномасштабное внедрение системы фискализации налоговых и таможенных процедур. Она должна быть внедрена в установленные сроки, несмотря на любое противодействие.

«Это позволит нам искоренить коррупцию и существенно сократить уровень теневой экономики, а также повысить доходы государства. Принимаемые меры должны отвечать таким критериям, как поддержка честного бизнеса, создание комфортных и упрощенных механизмов взаимодействия с государственными органами, а также борьба с коррупционными проявлениями и создание здоровой конкуренции», — сказал Улукбек Марипов.

Чиновники рассмотрели дорожную карту по цифровизации налоговых и таможенных процедур на 2021 год.

Улукбек Марипов поручил усилить работу по обеспечению строгого учета ввозимых товаров, по оцифровке всех процедур взаимодействия с налогоплательщиками, а также построению современных аналитических систем в фискальных органах.

По данным правительства, на 1 апреля 2021 года к электронному сервису «Кабинет налогоплательщика» подключено 273 тысячи 277 налогоплательщиков — как юридические, так и физические лица.

Все НДС-плательщики и субъекты, осуществляющие импорт и/или экспорт товаров, с 1 июля 2020 года перешли на обязательное применение электронных счетов-фактур.

По состоянию на 1 апреля 2021-го электронными счетами-фактурами пользуются 13 тысяч 342 предпринимателя, им выписано 4 миллиона 796 тысяч 513 электронных счетов-фактур на общую сумму оборота 608 миллиардов 219 миллионов 825 тысяч сомов.

По результатам работы системы за первые три месяца 2021 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) сборы только по НДС увеличились более чем на 131,6 процента и составили более 2 миллиардов сомов.

В кабмине отметили, что за счет электронных счетов-фактур выявляется большое количество недобропорядочных субъектов, ранее уклонявшихся от уплаты налогов.

В части цифровизации механизмов учета трансграничного движения товаров со странами Евразийского экономического союза с начала 2021 года была запущена система «Сводный пост».

Только за январь — март 2021-го было оформлено в электронном виде более 36 тысяч 606 сопроводительных накладных на общую сумму более 70 миллиардов сомов.

За последние три месяца работы системы рост поступлений НДС на импорт (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) возрос на 129,9 процента, или более 1 миллиарда 149,2 миллиона сомов, составив 4 миллиарда 998 миллионов сомов.

В целом Налоговой службой за январь — март 2021 года собрано 21 миллиард 743 миллиона сомов.